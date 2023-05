Sky: Schock vor Bundesliga-Finale! Assistent von Wolff Fuss gestorben

Schock-Nachricht vor dem Bundesliga-Finale! Sky trauert um Mitarbeiter Michael Morhardt. Er ist im Alter von 55 Jahren plötzlich verstorben. Diese traurige Nachricht teilte der früherer Sky-Kommentator Jörg Dahlmann bei Instagram mit.

Ursprünglich sollte Michael Morhardt am Samstag (15.30 Uhr) beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Mainz 05 wieder an der Seite von Sky-Kommentator Wolff Fuss sitzen.

Sky: Kollegen trauern um Michael Morhardt

„Ein Mensch ist von uns gegangen, der vielleicht mein bester Freund war, ein fantastischer Mensch, ein großartiger Typ. Michael Morhardt war vielleicht der gutherzigste Mann, den ich überhaupt gekannt habe. Er ist leider viel zu früh von uns gerissen worden und ich bin darüber wahnsinnig traurig“, meldete sich Jörg Dahlmann am Freitag (26. Mai) bei Instagram in einem kurzen Video.

Nach Informationen der „Bild“ soll Morhardt im Mallorca-Urlaub an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben sein. Morhardt arbeitete lange Jahre als Assistent von Kommentator Wolff Fuss – und sollte eigentlich auch in Dortmund an seiner Seite sitzen.

Gegenüber „Bild“ sagte Sky-Kommentator Wolff Fuss: „Es ist für mich unfassbar und unbegreiflich. Ich bin erschüttert. Seit fast 20 Jahren war er in den Stadien dieser Welt an meiner Seite. Als Assistent, als Redakteur, aber vor allem als Freund. Es wird komisch, anders sein ohne ihn morgen in Dortmund. Eine Absage hätte er mir übel genommen. Insofern wird das morgen in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Die Besten gehen einfach immer zu früh!“

Das könnte dich auch interessieren:

Unter dem Beitrag von Jörg Dahlmann sammeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen. Unter anderem schreibt DAZN-Moderator Marco Hagemann: „Was?? Das kann ich nicht glauben! Was für eine Scheiße… Michael, werde unsere immer sehr netten Begegnungen nie vergessen. Irgendwann sehen wir uns wieder.“