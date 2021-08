Sebastian Vettel: Diese Entscheidung trifft „Seb“ ganz bewusst – „Kommt darauf an, was du erreichen willst“

Sebastian Vettel ist in diesem Jahr eines der größten Gesprächsthemen des Formel 1-Zirkus‘. Nicht nur wegen seiner Leistungen auf der Strecke im Aston Martin, sondern auch wegen seiner Aktionen abseits der Strecke.

Mit seinem Protest in Ungarn sorgte Sebastian Vettel zuletzt für großes Aufsehen. Doch auf eine Sache verzichtet der viermalige Weltmeister dabei ganz bewusst.

Sebastian Vettel lässt lieber Taten sprechen

Ein Regenbogen-T-Shirt beim großen Preis von Ungarn, Müll aufsammeln nach dem Rennen in Silverstone, ein Interview in dem Vettel verriet, dass er im September die Grünen wählen werde – der Aston-Martin-Pilot fällt in diesem Jahr durch einige politische Statements auf.

Sebastian Vettel mit Regenbogen-Tshirt und -Maske in Ungarn. Foto: imago images/Laci Perenyi

Dabei nutzt der 33-Jährige vor allem die Bühne, die ihm die Formel 1 bietet. In den sozialen Netzwerken erhält der Heppenheimer dafür oft Zuspruch. Dabei ist er selbst im Gegensatz zu vielen Kollegen wie beispielsweise Lewis Hamilton weder bei Twitter noch bei Facebook oder Instagram vertreten.

Eine bewusste Entscheidung, wie Vettel nun im Interview mit der italienischen „Gazzetta dello Sport“ berichtet. „Natürlich sind diese Kanäle großartig, wenn es darum geht, viele Leute zu erreichen“, zitiert die „Speedweek“ aus dem Interview.

Allerdings: „Es kommt darauf an, was du erreichen willst. Ob du zeigen willst, welche Socken du trägst, oder ob du etwas mehr erreichen willst“, macht er deutlich. Für ihn geht es darum, klare Zeichen zu setzen, als nur darüber zu reden.

Vettel glaubt, dass seine Message ankommt

Er sei überzeugt, dass er keine dieser Plattform benötige. „Wenn ich eine wichtige Message habe, kommt sie auch so an“, so Vettel.

Dass er dabei auch nicht vor möglichen Bestrafungen zurückschreckt, hatte er in Budapest ebenfalls gezeigt. Im Interview mit Sky hatte er bereits mit einer Strafe seitens der FIA gerechnet, am Ende blieb es bei einer Verwarnung.

Am kommenden Wochenende endet für Vettel und Aston Martin die Sommerpause. Dann steht mit dem Großen Preis von Belgien das zwölfte Rennen der Saison an. (mh)