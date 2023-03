Sebastian Vettel feiert TV-Comeback – HIER ist der Formel-1-Weltmeister jetzt zu sehen

Erinnerungsfotos, Videos aus Kindertagen oder Aufrufe zum Kampf gegen den Klimawandel – damit versorgt Sebastian Vettel seine Fans auf seinem Instagram-Kanal. Wirklich viel über sein Leben nach der Karriere erfahren die Follower nicht.

Jetzt ist Sebastian Vettel aber wieder im TV zu sehen. Der 35-Jährige geht für die ARD in der Sendereihe „Wir können auch anders“ auf Klimamission. Außerdem hat er eine neue Aufgabe angekündigt. Der vierfache Formel-1-Weltmeister wird Investor.

Sebastian Vettel auf Klimamission

Bei seinem TV-Comeback lässt Sebastian Vettel seine Formel-1-Leidenschaft erst einmal links liegen und widmet sich stattdessen seinem Herzensprojekt: dem Klimaschutz. Für die ARD ist er in der Doku-Reihe „Wir können auch anders“ in Zürich (Schweiz) unterwegs und macht sich dort auf die Suche nach innovativen Mobilitätskonzepten. Dabei geht es vor allem darum, wie man Klimaschutz unkompliziert umsetzen kann, ohne Lebensqualität einzubüßen.

Ausgestrahlt wurde der erste Teil der Dokumentation am 20. März in der ARD. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht zum Freitag (0.50 Uhr) im SWR. Wer nicht so lange wach bleiben will, kann sich die Dokumentation aber auch in der ARD-Mediathek anschauen. Sebastian Vettel ist gleich in Folge eins zu sehen.

Sebastian Vettel wird Investor

Das sind aber noch nicht alle Neuigkeiten rund um den vierfachen Formel-1-Weltmeister: Sebastian Vettel steigt bei der Perfomance-Drink-Marke „BACX“ als Hauptinvestor ein und wird die Marke mit seinem Gesicht vertreten. Vettel selbst sagt, es sei „das erste Produkt in meiner 15-jährigen Formel-1-Karriere, dass mich bis zum Ende eines Grand Prix mit Energie versorgt hat, ohne dass ich Magenprobleme hatte.“

Das habe ihn dazu inspiriert, sich zu engagieren, ebenso wie die gemeinsamen Werte der Nachhaltigkeit. Der Energy-Drink besteht nach Angaben des Unternehmens nur aus pflanzlichen Produkten. Zudem habe man sie so dosiert, dass keine Nebenwirkungen auftreten können. Zwei Prozent jeden Verkaufs wollen Vettel und das Unternehmen an gemeinnützige Organisationen spenden.

Sebastian Vettel hat seine Karriere am Ende des vergangen Jahres beendet, um sich in Zukunft der Familie und anderen Projekten zu widmen. Der Umweltschutz lag ihm schon während seiner aktiven Zeit als Fahrer sehr am Herzen.