Sebastian Vettel: Comeback die „falsche Entscheidung“? Knallharte Ansage

Nichts wünschen sich die deutschen Motorsportfans sehnlicher, als dass sie Sebastian Vettel noch einmal als Vollzeit-Pilot hinterm Lenkrad erleben. Mit vier Weltmeistertiteln in der Formel 1 ist er einer der erfolgreichsten deutschen Fahrer aller Zeiten. Seit 2023 ruht seine Karriere jedoch.

Weil Sebastian Vettel sich dem Motorsport seither aber nicht gänzlich lossagen konnte, gibt es immer wieder Gerüchte um ein mögliches Comeback in einer Rennserie. In Deutschland würde wohl jeder sofort zustimmen bei der Frage, ob der Heppenheimer es noch einmal probieren sollte. Anders sieht das aber die internationale Rennsport-Prominenz.

Sebastian Vettel: Kein Comeback beim 24-Stunden-Rennen

Seit seinem Ausscheiden aus der Königsklasse führt die heißeste Spur eines Vettel-Comebacks auf die Langstrecke. Schon im vergangenen Jahr hofften die Fans, dass der 37-Jährige beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans für Porsche antreten würde. Als er dann auch noch einige Trainingsfahrten für den Rennstall bestritt, schien die Sache geritzt.

Bekanntermaßen wurde daraus aber nichts. Also neues Jahr und neue Hoffnung. Doch auch 2025 steht Sebastian Vettel höchstwahrscheinlich nicht beim Le-Mans-Aufgebot von Porsche (mehr dazu liest du hier).

Coulthard warnt

Während sich bei seinen Anhängern Enttäuschung breit macht, glaubt der ehemalige Rennfahrer David Coulthard ohnehin nicht, dass ein Comeback das Richtige wäre. „Ein Comeback wäre die falsche Entscheidung“, sagt Coulthard im Podcast „Driver“ über Vettel.

Er bezeichnet es als Wunschtraum, zu denken, „dass man nach ein paar Jahren Auszeit schneller ist als vorher. Fakt ist vielmehr – die Stoppuhr lügt nie, und am Ende seiner Formel-1-Karriere hat Vettel die guten Rundenzeiten einfach nicht mehr gebracht.“

Tatsächlich erlebte der vierfache Weltmeister zum Ende seiner F1-Zeit enttäuschende Jahre. Mit Aston Martin schaffte er es lediglich zweimal auf Platz Zwölf der Fahrerwertung fernab vom Titelkampf oder Siegen.

Sebastian Vettel trifft auf David Coulthard

Ob die Aussagen dennoch Vettels Ehrgeiz treffen? In Kürze kann er Coulthard persönlich zeigen, was noch in ihm steckt. Am 7. und 8. März treten beide beim Race of Champions an. Immerhin bei Show-Veranstaltungen sehen die Fans ihr Idol derzeit noch.