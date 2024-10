Sandra Baumgartner privat: DIESES Geheimnis bewahrt die Sky-Moderatorin für sich

Eine Formel 1 Welt ohne Sandra Baumgartner? Kann sich wahrscheinlich niemand vorstellen. Umso bemerkenswerter ist es, wenn die Sky-Moderatorin bei einem der wichtigsten Events im Motorsport mal nicht vor der Kamera steht. Ob beim Porsche Supercup oder den Rennstrecken der Formel 1 – Sandra Baumgartner ist mit Sicherheit am Start, wenn die krassesten Rennfahrer sich einen Wettkampf liefern. Was Sandra Baumgartner privat allerhöchstens von der Formel 1 fern hält, erfährst du bei uns.

Schon zu Beginn ihrer Karriere legte Sandra Baumgartner ihren Fokus auf den Motorsport. Sandra Baumgartner war für alle möglichen Sender in TV-Produktionen als selbständige Journalistin involviert. Bei Motorvision, Sat1, ARD und Pro7 ist die Journalistin keine Fremde. Mit ihrem Einstieg bei Sky verpasste sie ihrer Karriere als Moderatorin die Krone. Umso wichtiger ist es für Sandra Baumgartner, das Leben hinter der Kamera privat zu halten. Doch welches Geheimnis hütet die Motorsport-Moderatorin?

Sandra Baumgartner bei Sky: Diese Events machten die Moderatorin zur Ikone

Nach dem Abitur mache Sandra Baumgartner ein Volontariat bei einer Fernsehproduktion in München, ehe sie sich mit ihren neuen Fähigkeiten der Berichterstattung als Journalistin selbständig machte. Im Jahr 2008 stieg Sandra Baumgartner bei Motorvision ein, wo sie als Moderatorin für das 24h Rennen auf dem Nürburgring im Einsatz war und als Reporterin verschiedene News aus dem Sport lieferte. Als Sky-Moderatorin ist Sandra Baumgartner seit 2011 vor der Kamera und verließ dafür Motorvision. Sie ist unter anderem Moderatorin für die Sky News und auch als Journalistin in der Formel 1 aktiv.

Zu den Highlights ihrer Karriere als Moderatorin gehörte die Berichterstattung über die Olympischen Spiele 2012 in London. Auch über die Champions League berichtete Sandra Baumgartner als Reporterin. Mit den Berichten über den großen Preis in der Formel 1 in Frankreich machte sich die Moderatorin 2019 einen Namen. Umso verwunderter waren die Formel-1-Fans, als Sandra Baumgartner kurze Zeit später beim Rennen in Monaco fehlte und Moderator-Kollege Peter Hardenacke einspringen musste.

Peter Hardenacke ist der Moderations-Partner von Sandra Baumgartner. Foto: IMAGO/Kirchner-Media

Sandra Baumgartner privat: DAS hält die Formel-1-Moderatorin geheim

Sandra Baumgartner wurde 1982 in München geboren. Die 42-jährige Moderatorin geht vor der Kamera zwar offen mit den Ereignissen der Formel 1 um, hält Privates aber eher geheim. Über das Leben der Reporterin ist außerhalb der Kameras nur wenig bekannt. Sandra Baumgartner ist 1,67 Meter groß und verheiratet. Nur eine Hochzeit konnte die Moderatorin 2019 von der Formel 1 fernhalten. Während die Rennfahrer in Monaco um den Titel kämpfen, war Sandra Baumgartner nicht im TV zu sehen. Sandra Baumgartner feierte im Mai 2019 ihre Hochzeit und ist seit dem mit ihrem Ehemann Thomas Doriath verheiratet.

Kurz darauf reiste Sandra Baumgartner mit ihrem Mann privat in die Flitterwochen nach Südfrankreich und fiel auch in Montreal als Reporterin aus. Mit Thomas Doriath, ihrem Mann und Inhaber einer PR-Agentur, hat Sandra Baumgartner ein gemeinsames Kind. Auf Instagram teilt Sandra Baumgartner regelmäßig Fotos aus ihrem Familienalltag, doch eine Sache hält sie dabei geheim. Als Sandra Baumgartner im November 2019 verkündete, dass ihr Sohn geboren wurde, ließ sie den Namen des Kindes weg. Wie der Sohn von Sandra Baumgartner heißt, ist nicht bekannt.

