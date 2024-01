RTL: Nach Bundesliga-Konferenz – jetzt herrscht bittere Gewissheit

Zur Überraschung vieler sicherte sich RTL kurz vor Weihnachten die Rechte für drei Konferenzen der 2. Bundesliga. Der Kölner Sender schloss einen Deal mit dem Pay-TV-Riesen Sky ab, der unter anderem auch sieben Formel-1-Rennen beinhaltet.

Während die Formel 1 noch in der Winterpause steckt, legte die 2. Bundesliga jetzt los. Erstmals zeigte RTL deshalb am vergangenen Wochenende die Sonntagskonferenz der zweiten deutschen Fußball-Liga. Die Übertragung war allerdings nicht gerade ein Quotenkracher.

RTL: Zweitliga-Konferenz enttäuscht

Sieben Formel-1-Rennen und drei Zweitliga-Konferenzen darf RTL in diesem Jahr zeigen. Im Gegenzug erhielt Sky die Rechte für zwei Spiele der Europa League oder der Europa Conference League pro Spielwoche, kann somit donnerstags wieder Live-Fußball zeigen.

Am Sonntag (21. Januar) zeigte RTL zum ersten Mal die Zweitliga-Konferenz mit den Spielen SC Paderborn gegen Greuther Fürth, 1. FC Magdeburg gegen Wehen Wiesbaden und Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf im Free-TV. Laura Papendick und Felix Kroos begrüßten die Zuschauer aus dem Berliner Olympiastadion, wo der Fokus natürlich auf der Trauer um den kürzlich verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein lag.

Nur einen Tag nach der Übertragung herrschte aber schon traurige Gewissheit: Die Zweitliga-Konferenz bei RTL wurde nicht zu einem Quotengaranten. Der Kölner Sender musste eine herbe Schlappe einstecken, die Zahlen sind ernüchternd.

Nur minimal besser als Sky

Nur 5,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schauten sich die erste Hälfte bei RTL an, in Halbzeit zwei waren es bei der umworbenen Zielgruppe immerhin 5,8 Prozent. RTL lockte damit 490.000 und 590.000 Personen an und erreichte damit nur minimal mehr Zuschauer als Sky selbst. Bei Sky verbuchten die Konferenz (und die Einzelspiele) 4,6 Prozent in der Zielgruppe. Die gemessene Reichweite lag bei rund 370.000 Zuschauern.