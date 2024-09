RTL verkündet es selbst! Mega-News nach NFL-Start

Nach der Fußballsaison ist nun auch die NFL in die neue Spielzeit gestartet – zur Freude von RTL und den vielen Football-Fans. Lange mussten der Sender und die Zuschauer warten, bis es endlich wieder losgeht.

Und gleich zum Auftakt sorgt RTL für ein fettes Ausrufezeichen im Free-TV! Der Kölner Sender verkündet Mega-News und hofft, dass es weiterhin so erfolgreich laufen wird.

RTL: Mega-Auftakt für Sender!

„So kann es doch gerne weitergehen“, wird sich RTL denken. Der TV-Sender startete die NFL-Saison mit dem Opener am Donnerstagnacht zwischen den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens. Mit starken Marktanteilen von 15 Prozent in der Zielgruppe der 14-bis 59-Jährigen und 25 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gab es Grund zum Jubeln.

Der furiose Start in die zweite Saison als exklusiver Free-TV-Partner der US-Liga übertraf sogar in beiden Zielgruppen die Werte der vergangenen drei Jahre. Den spektakulären Last-Minute-Sieg von Kansas verfolgten durchschnittlich bis zu 210.000 Fans – obwohl das Spiel erst spät in der Nacht begann und bis in die frühen Morgenstunden andauerte. Insgesamt erreichte die Live-Übertragung einen starken Marktanteil von 10,2 Prozent beim Gesamtpublikum.

NFL zur besten Sendezeit

Der TV-Sender hofft auf weitere Top-Quoten in Zukunft. Nach dem Season Opener gehört ab sofort der Sonntagabend zur besten Sendezeit der NFL. Mit den Minnesota Vikings gegen die New York Giants um 19 Uhr sowie den Washington Commanders gegen die Tampa Bay Buccaneers um 22.25 Uhr meldet sich die NFL Regular Season am 8. September mit dem ersten Spieltag zurück in der RTL-Primetime.

Zudem gibt es auf RTL+ bereits um 18.40 Uhr die Vorberichtserstattung zur Partie der Pittsburgh Steelers gegen die Atlanta Falcons, die um 19 Uhr beginnt. Die restlichen Begegnungen, die im TV übertragen werden, kannst du hier bei uns nachlesen.

