RTL: Formel-1-Hammer! Sender verkündet freudige Nachrichten

Was für ein Timing: Ausgerechnet bei der WM-Entscheidung in der Formel 1 zeigt RTL sein letztes Live-Rennen in dieser Saison. Live bei RTL sahen die Zuschauer den vierten WM-Triumph von Max Verstappen in Las Vegas.

RTL bescherte der Große Preis von Las Vegas damit echte Traum-Quoten. Aber auch wenn der Marktanteil für den Sender traumhaft war, konnte das Rennen in der Gesamtzahl der Zuschauenden nicht mithalten. Das lag allerdings an der suboptimalen Startzeit.

RTL: Tolle Quoten bei Verstappen-Triumph

Max Verstappen krönt sich auf dem legendären Strip in Las Vegas zum vierten Mal zum Formel-1-Weltmeister. RTL ist zum siebten und letzten Mal in dieser Saison mit dabei, darf das Rennen dank Sublizenz von Sky live im Free-TV übertragen.

Kein Wunder, dass es zum Abschluss noch einmal richtig gute Quoten gab. Der Las-Vegas-GP sorgte für einen Marktanteil von starken 18,4 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 19,1 Prozent bei der jüngeren Zielgruppe. Damit feierte RTL am Ende der Saison noch einmal einen Bestwert. Die bisherige Bestleistung war beim Ungarn-GP mit 15,3 Prozent Marktanteil. Der Schnitt steigt damit auf fast 15 Prozent.

+++ Formel 1: Hat er jetzt genug? Verstappen lässt nach viertem Titel aufhorchen +++

Die Anzahl der Zuschauer insgesamt blieb allerdings unter dem Saisondurchschnitt zurück. 760.000 Menschen sahen im Schnitt den nächsten WM-Triumph von Verstappen bei RTL. Damit schaltete nur die Hälfte vom bis dahin schlechtesten RTL-Rennen ein. Beim Italien-Grand-Prix in Monza waren es 1,52 Millionen Zuschauer.

Dieser dramatische Abfall ist allerdings relativ leicht mit der Startzeit zu erklären. Aufgrund der Zeitverschiebung in Las Vegas startete das Rennen bereits Sonntagsfrüh um 7 Uhr.

Das könnte dich auch interessieren:

Sky mit ordentlichen Quoten

Bei Sky schalteten laut „DWDL“ beim Großen Preis von Las Vegas 330.000 Zuschauer ein. Das ergab einen Marktanteil 7,8 Prozent. Bei der Gesamtzahl der Zuschauer lag Sky damit unter Durchschnitt, der Marktanteil hingegen siedelt sich aber weiter oben an.