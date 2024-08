Olympia-Sieger macht sich über Deutschland lustig – Zuschauer schäumen vor Wut

Was war das für ein dramatisches Hockey-Finale bei den Olympischen Spielen. Im Kampf um die Goldmedaille unterlag Deutschland den Niederlanden erst im Penalty-Schießen und musste sich mit Silber begnügen.

Kurz nach Abpfiff kam es dann bei Olympia 2024 zu einer Szene, die nichts mit dem olympischen Geist und Werten zu tun hat. Niederlandes Siegtorschütze Duco Telgenkamp ließ sich zu einer unsportlichen Geste hinreißen.

Olympia-Sieger nach Sieg über Deutschland mit unschöner Geste

Nur wenige Augenblicke, nachdem Telgenkamp seinen Penalty verwandelt und die Niederlande damit zum Sieg schießt, kommt es zum Eklat. Der Holländer rennt zu Deutschlands Keeper Jean-Paul Danneberg. Dann macht einer eine pikante Geste. Telgenkamp hält sich den Finger vor dem Mund nach dem Motto („Jetzt bist du leise“) und wischt ihm danach über den Helm.

Kurz darauf kommt es zu einer Rudelbildung. DHB-Star Niklas Wellen rennt zur holländischen Jubeltraube, will den Übeltäter zu Rede stellen. Es wird hitzig, doch nach wenigen Augenblicken beruhigt sich die Szenerie.

„Das war das Respektloseste, was ich je erlebt habe im Sport. Ich weiß gar nicht, wie man so ein schlechter Gewinner sein kann. Es ist der schönste Moment in seinem Leben und er wird dafür bei der Siegerehrung ausgebuht“, schimpfte Keeper Dannenberg im Nachgang.

„Haben wir persönlich genommen“

Siegtorschütze Telgenkamp begründete seine Aktion, zeigte aber auch etwas Reue: „Es gab Artikel und die haben wir persönlich genommen. Danach wurde es sehr emotional. Es war nicht nett, was ich gemacht habe. Es tut mir leid, was ich für eine Aktion gebracht habe. Noch mal: Es sind Emotionen, die am Ende hochkamen. Aber es ist, wie es ist: Wir haben gewonnen. Ich hätte mich entschuldigt, wenn ich ihn gesehen hätte.“

Vor dem Spiel hatte Dannenberg gesagt: „Die Holländer haben Angst vor uns.“ Ein Satz, der bei Telgenkamp offenbar überhaupt nicht gut ankam und in Erinnerung blieb.

„Verdammt schlechtes Benehmen“

Von den Zuschauern bekam er nach seiner Aktion die geballte Wut ab, im Internet kassierte er einen heftigen Shitstorm. „Das ist so verdammt schlechtes Benehmen! Was für eine Blamage für ihn selbst, sein Team und die Niederländer“, schrieb beispielsweise ein Zuschauer bei „X“.