Olympia 2024: Läufer führt seine Gegner vor – Zuschauer können es nicht fassen

Am Freitag (2. August) sind die Leichtathletik-Wettbewerbe bei Olympia 2024 gestartet, im Stade de France geht es endlich zur Sache. Am ersten Tag waren die Langstreckenläufer im Einsatz. Die Vorläufe über 1500 Meter standen – und dabei kam es zu einer kuriosen Szene.

Superstar Jakob Ingebrigtsen sorgte im Vorlauf über 1500 m für Aufregung. Das „Enfant Terrible“ der Läufer führte seine Gegner im ersten Vorlauf vor – und ließ die Zuschauer damit ausrasten.

Olympia 2024: Ingebrigtsen joggt ganz lässig ins Halbfinale

Der deutsche Leichtathlet Robert Farken hat sich mit einer Energieleistung für das Halbfinale über 1500 m qualifiziert. Der Leipziger wurde im ersten Vorlauf Sechster, nachdem er das ganze Rennen von vorne gelaufen war.

Ein ganz anderes Bild sah man im dritten Vorlauf. Dort stand der Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen am Start – und stehen ist hierbei ernst gemeint. Während die Konkurrenten nach dem Startschuss losliefen, blieb er erst einmal noch ein paar Sekunden am Start stehen und machte sich erst dann auf den Weg.

Ingebrigtsen joggte schließlich hinterher, hielt sich bis 300 Meter vor dem Ziel ganz am Ende des Feldes auf. Dann zog der Norweger einmal kurz an, lief außen an den Konkurrenten vorbei und qualifizierte sich am Ende souverän als Dritter für das Halbfinale.

„Ingebrigtsen ist ein verrückter Mann“

Bei den Zuschauern sorgte dieser lässige Auftritt für Aufsehen. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Dieser Ingebrigtsen spazierte gerade durch den 1500m-Lauf“

„Jakob Ingebrigtsen hatte es nicht eilig, sich zu qualifizieren. Das war beeindruckend“

„Ingebrigtsen ist ein verrückter Mann“

„Ingebrigtsen ist saukomisch“

Über die 1500 Meter ist Ingebrigtsen auch dieses Jahr der Top-Favorit. Die Experten erwarten ein heißes Duell mit dem US-Boy Josh Kerr.