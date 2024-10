NFL: Brady-Hammer! Jetzt ist es offiziell

Tom Brady gilt als einer der besten Spieler, den die NFL jemals gesehen hat. Mit sieben Super-Bowl-Siegen und drei MVP-Auszeichnungen liefert der ehemalige Quarterback für diesen Status auch einige gute Argumente.

Vor etwas mehr als einem Jahr beendete der langjährige NFL-Star dann seine Karriere – mit stolzen 45 Jahren. Viele Fans träumten seitdem immer wieder von einer Rückkehr von Brady. Nun bahnt sich jedoch wohl ein echter Hammer an – alle Fans dürften ganz genau hinschauen!

NFL: Brady steigt bei den Las Vegas Raiders ein

In seiner aktiven Karriere spielte Brady für die New England Patriots und die Tampa Bay Buccaneers. Nun wird sich wohl die nächste Station in diese Liste einreihen. Denn wie „ESPN“ berichtet, soll der Ex-Quarterback bei den Las Vegas Raiders einsteigen – jedoch in anderer Position.

Demnach soll der gebürtige Kalifornier gemeinsam mit dem Geschäftsmann Thomas Wagner rund zehn Prozent der Anteile des Teams aus Nevada übernehmen. Dieser Vorgang wurde bereits vom Finanzkomitee der NFL abgesegnet, nun müssen noch 24 der insgesamt 32 NFL-Teambesitzer zustimmen. Diese Abstimmung gilt jedoch als Formsache, da sich die „Owner“ in der Regel den Empfehlungen des Finanzkomitees nicht widersetzen.

Las Vegas derzeit in der Krise

Es ist bereits der zweite Versuch von Brady, Anteile von den Raiders zu übernehmen. Nachdem er im vergangenen Jahr noch mit einer zu geringen Offerte gescheitert war, scheint der Weg nun frei zu sein. In Las Vegas erwartet ihn nun aber erstmal eine Menge Arbeit.

Denn bei den Raiders läuft es derzeit nicht rund. Zwar konnte man aus den ersten fünf Spielen zwei Spiele gewinnen, jedoch sorgte vor allem die Trade-Forderung von Star-Receiver Davante Adams zuletzt für dicke Luft. Dazu kommt der Wechsel auf der Quarterback-Position, nachdem Gardner Minshew zu Saisonbeginn nicht überzeugen konnte.