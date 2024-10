NFL im TV: Wichtige Änderung! Zuschauer müssen sich umstellen

Die NFL-Saison 2024/25 ist im vollen Gange! Wie jedes Jahr bleiben viele Football-Fans bis tief in die Nacht wach, um sich ihre Lieblingsmannschaften anzuschauen.

Zum 8. Spieltag müssen sich die NFL-Anhänger nun aber umstellen. Am Sonntag (27. Oktober) laufen die Spiele nämlich zu einer neuen Kickoff-Zeit. Grund dafür ist die Zeitumstellung.

NFL: Wichtige Änderung!

Sonntag, Primetime, NFL: Was gibt es Schöneres für die Football-Fans in Deutschland? Dabei bereiten sie sich schon mehrere Tage vorher vor und legen sich sogar die Pläne zurecht, um die ganzen Spiele schauen zu können.

Wenn der 8. Spieltag der aktuell laufenden Saison anbricht, müssen sie sich allerdings umstellen. Denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag werden in Deutschland wieder mal die Uhren umgestellt. Um 3 Uhr dreht man die Zeiger zurück auf 2 Uhr. In den USA wird allerdings traditionell eine Woche später die Zeit umgestellt. Dadurch beginnen für uns die Partien diese Woche eine Stunde früher als gewohnt. Erst am 3. November wird dann auch in den USA die Zeit umgestellt.

Die erste Begegnung gibt es schon am Freitag (25. Oktober) zwischen den Minnesota Vikings und den Los Angeles Rams – hier noch zur gewohnten Uhrzeit.

Zuschauer müssen sich umstellen

Am Sonntag (27. Oktober) sind dann die ersten Auswirkungen zu spühren, wenn die Uhren umgestellt worden sind. Acht Spiele beginnen dann eine Stunde früher – um 18 Uhr schon. Dann steht auch ein Division-Duell zwischen den New England Patriots und den New York Jets an. Der Super-Bowl-Rekordsieger ist in einer sehr schlechten Form und hat wohl kaum mehr Chancen auf die Play-offs.

Ein weiteres Highlight ist die Begegnung zwischen den Seattle Seahawks und den Buffalo Bills. Beide Mannschaften führen ihre jeweilige Division an und sind auf dem besten Weg in die Play-offs. Genauso spannend wird auch die Partie zwischen den San Francisco 49ers und den Dallas Cowboys am Montag (28. Oktober). Den Abschluss des 8. Spieltags machen die New York Giants und die Pittsburgh Steelers am Dienstag (29. Oktober). Hier gibt es eine Übersicht der ganzen Spiele.