Widerliche Vorwürfe gegen NFL-Star – Liga greift gnadenlos durch

Aufgrund der Anschuldigungen entließen die Baltimore Ravens den Kicker Anfang Mai bereits nach 13 Jahren in der Franchise. Seitdem hat Tucker noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden.

Trotz der Sperre könnte er laut NFL-Regularien weiterhin bei einem neuen Team unterschreiben und an Vorbereitungsspielen teilnehmen. Die Sperre gilt erst ab dem 26. August, also zum Beginn der regulären Saison und endet nach zehn Spielen am 11. November.