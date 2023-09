NFL-Hammer! Deutsche Fans bekommen Schnappatmung

2022 kam die NFL erstmals nach Deutschland, 2023 werden zwei weitere Spiele in einem deutschen Fußball-Stadion ausgetragen und auch 2024 ist die NFL zu Gast in Deutschland. Bis jetzt war allerdings geplant, dass nur ein Spiel stattfindet.

Nun die Wende: Die amerikanische Football-Liga wird wohl auch 2024 zwei Spiele in Deutschland austragen. Das sind grandiose Nachricht für die deutschen Fans der NFL!

NFL: 2024 zwei Spiele in Deutschland?

Seit einigen Jahren wird die NFL in Deutschland immer beliebter – das erkennen auch die US-Amerikaner. 2022 fand deshalb das erste NFL-Spiel auf deutschen Boden statt. Die Partie Tampa Bay Buccaneers – Seattle Seahawks wurde in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.

Bis 2026 läuft der Vertrag mit München und Frankfurt. Jeweils im Wechsel soll ein Spiel in der Allianz Arena und im Deutsche Bank Park stattfinden. 2023 sind es nun sogar zwei Spiele in Frankfurt. Deutschland springt ein, weil das Aztekenstadion in Mexiko City für die WM 2026 ausgebaut wird.

NFL-Hammer für Deutschland

2024 kehrt die NFL zurück nach Mexiko, aber das ändert wohl nichts daran, dass die NFL zwei Spiele in Deutschland austrägt. Laut einem Bericht der „Bild“ soll die NFL auch 2024 zwei (!) Spiele in Deutschland planen – unabhängig vom Mexiko-Spiel!

Es gibt einen regelrechten Sturm auf die NFL-Spiele in Deutschland. Über drei Millionen Menschen versuchten Tickets zu bekommen. Dieser Hype in Deutschland dürfte die NFL dazu veranlassen, auch künftig auf zwei Spiele in Deutschland zu setzen.

2024 wird ein Spiel definitiv in München stattfinden. Wo das andere Spiel in Deutschland ausgetragen wird, steht hingegen noch nicht fest. Aufgrund des engen Spielplans des FC Bayern München könnten zwei Spiele schwierig werden.