NFL macht es offiziell – frohe Kunde für deutsche Fans

NFL-Fans aus Deutschland aufgepasst! Die Entscheidung über das Spiel in München ist gefallen, die Teams für das Deutschland-Spiel der NFL stehen fest. Die New York Giants treffen auf die Carolina Panthers. Das gab die Nordamerikanische Football-Liga am Mittwoch (15. Mai) offiziell bekannt.

Am 10. November 2024 wird die Partie zwischen den Carolina Panthers und New York Giants in der Münchner Allianz-Arena stattfinden. Kickoff ist um 15.30 Uhr. Diesen Termin sollten sich alle deutschen Fans „Rot“ im Kalender markieren.

NFL: Panthers gegen Giants in München!

Die Carolina Panthers standen bereits länger als Heimmannschaft fest, mit den New York Giants ist nun auch der Gegner gefunden. Die Mannschaft aus dem „Big Apple“ reist gemeinsam mit Carolina nach München.

+++ NFL: Draft hält, was er verspricht – Falcons überraschen alle! +++

Dr. Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland, erklärte: „Mit dem Spiel am 10. November der New York Giants gegen die Carolina Panthers in München werden wir die erfolgreiche Serie von NFL-Spielen in Deutschland fortsetzen. Die wachsende Anzahl an NFL-Fans darf sich auch im dritten Jahr in Folge auf hervorragenden Football und Entertainment freuen. Wir sind unseren Partnern, dem FC Bayern, der Stadt München und der Deutschen Fußball Liga DFL sehr dankbar, dass wir nach der Premiere im Jahr 2022 ein weiteres Football-Highlight in München für die NFL-Fans gemeinsam durchführen werden.“

„Unvergesslich“

Und auch Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Stadt München, ist begeistert von der Ankündigung: „Wir freuen uns auf die Rückkehr der NFL nach München. Die Premiere hat viele Gäste aus der ganzen Welt nach München gelockt. Die emotionale Premiere im Jahr 2022 war für viele NFL-Fans, aber auch für uns als Stadt München, unvergesslich. Das NFL-Spiel bereichert das Angebot in unserer Stadt und wir freuen uns daher wieder, die vielen Fans und Gäste aus der ganzen Welt für ein Wochenende in München begrüßen zu dürfen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Am 13. November 2022 fand erstmals ein NFL-Spiel in Deutschland statt. Damals trafen die Seattle Seahawks in München auf die Tampa Bay Buccaneers. 2023 wurden sogar zwei Spiele in Deutschland ausgetragen: Erst trafen die Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins und dann die New England Patriots auf die Indianapolis Colts.