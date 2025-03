Mona Stevens privat: DAS ist der größte Traum der Expertin

Dass Frauen im American Football eine ernste Nummer sind, hat Mona Stevens den Fans des Sports bewiesen. Ob durch die deutsche Nationalmannschaft, im Team ihrer Heimat oder als Expertin für die NFL bei RTL – Mona Stevens zeigt, dass sie Football privat im Blut hat. Neben ihren ganzen öffentlichen Tätigkeiten muss Mona Stevens privat einiges stemmen. Eine Sache wurde der Football-Spielerin beinahe zum Verhängnis, doch für den Sport gibt die Saarländerin einfach alles. Was du über Mona Stevens privates Leben wissen solltest, verraten wir dir.

Ihre Skills kann Mona Stevens im Jahr 2023 perfekt als Expertin für RTL bei unter anderem „Punkt 12“ zeigen. Auch 2024 ist die 32-jährige Mona Stevens bei der NFL zu sehen. Vor der Kamera überzeugt die Botschafterin mit ihrer offenen und sympathischen Art. Doch wie tickt Mona Stevens eigentlich privat?

Mona Stevens wurde am 25. Mai 1992 im Saarland geboren. Dass es sie irgendwann mal Spielerin im deutschen American Football sein würde, hätte die Saarländer in ihrer Kindheit und Jugend niemals erwartet. Denn obwohl ihr Nachname verdächtig amerikanisch klingt, hatte Mona Stevens früher nichts mit Football zu tun. Es war eher ein Zufall, der sie zur Football-Spielerin machte. Privat arbeitet Mona Stevens als selbständige Physiotherapeutin. Die Geschichte darüber, wie sie privat ganz plötzlich zum Football-Star wurde, erzählt Mona Stevens in diversen Interviews.

Als Physiotherapeutin betreute Mona Stevens das Football-Team ihres ehemaligen Partners, der selber auf dem Feld stand. Dass Mona Stevens zum Football gekommen ist, hat sie also ihrem Verflossenen zu verdanken. Den Schritt ins Football-Game machte Mona Stevens aber ganz alleine. Eine weibliche Football-Mannschaft hatte es im Saarland bis dato nämlich gar nicht gegeben. Spieler erklärten Mona Stevens die Abläufe vom Football, dann nahm die spätere Expertin Ende 2013 an einem ersten Spaß-Spiel teil. Privat entwickelte sich bei Mona Stevens eine Leidenschaft zum American Football, die sie an zum Vorstand der „Saarland Hurricanes“ brachte – mit Erfolg.

Das Saarland hatte bis 2014 keine eigene Frauen-Football-Mannschaft. Die Konsequenz: Mona Stevens erstellte eine Facebook-Gruppe mit 100 Frauen aus dem Saarland und gründete mit dem „Go“ des Vorstands ihr eigenes Football-Team, die „Saarland Ladycanes“. Bei den „Saarland Ladycanes“ ist Mona Stevens als Quarterback aktiv. Als Gründerin führte die Spielerin ihr Team 2022 in die 1. Bundesliga. Im Flag-Football ist Mona Stevens seit 2021 Quarterback und Wide Receiver für die deutsche Nationalmannschaft. Auch im Kontakt-Football spielt Mona Stevens seit 2022 in der Nationalmannschaft. Der „Women’s Health“ verriet Mona Stevens, dass Flag-Football ihr privater Favorit im Sport ist. Die Körpergröße und das Gewicht von Mona Stevens ist nicht bekannt.

Ab der Saison 2023 ist Mona Stevens als Expertin für die NFL bei RTL, wo sie neben Jana Wosnitza und Nadine Nurasyid zu den einzigen Frauen gehört. Außerdem ist Mona Stevens Botschafterin in der National Football League. Der große Traum der Football-Spielerin ist es, den Sport einmal hauptberuflich ausüben zu können. Mit der Bekanntgabe, Flag Football würde ab 2028 olympisch werden, hat sich das aber geändert. Für Spielerin und Expertin Mona Stevens ist Olympia 2028 das große Ziel. Mona Stevens großes Vorbild im Football? Patrick Mahomes.

Bei RTL war Mona Stevens als Expertin im Einsatz. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Mona Stevens privat: An DIESER Sache musste sie für den Erfolg arbeiten

Privat muss Spielerin Mona Stevens ziemlich viel unter einen Hut bringen: den Job als Physiotherapeutin in der Praxis, alles um die Nationalmannschaft und die Rolle als Expertin im TV. Doch das hält die Expertin und Spielerin nicht davon ab, noch eine Schippe draufzulegen. Mona Stevens verbringt privat viele Stunden im Gym und geht einem strengen Trainingsplan nach. Auch für den Erfolg im Football musste Mona Stevens viel geben, denn eine Sache wurde ihr am Anfang der Karriere zum Verhängnis. Mit ihrem Ballwurf konnte Mona Stevens nicht glänzen – in der Schule wurde ihr die Disziplin bei den Bundesjugendspielen sogar gestrichen, weil sie so schlecht war. Doch bei Rückschlägen bleibt die Spielerin und Expertin aus anderen Gründen am Ball.

Mona Stevens hat durch und durch eine optimistische Lebenseinstellung – und das nicht nur im Football. Von sich selbst behauptet die Spielerin, jedes Jahr das Beste zu machen. Besonders wichtig wurde das auch während der Saison 2024, als Mona Stevens eine starke Verletzung an der Hüfte hatte.

