Mick Schumacher steigt wieder ins Cockpit – „Nummer eins Priorität“

Das Thema Formel 1 hat sich für Mick Schumacher erst einmal erledigt. Seinen Job als Ersatzfahrer bei Mercedes hat er endgültig an den Nagel gehängt, konzentriert sich stattdessen nun voll auf seine Karriere in der WEC.

Jetzt hat Mick Schumacher den Startschuss für die neue Saison gegeben. Bei Instagram läutet er das neue Rennjahr mit einem Bild mit seinem Boliden und seinen neuen Teamkollegen ein. Der 25-Jährige will angreifen.

Mick Schumacher vor Saisonstart fokussiert – „Nummer eins Priorität“

„Die Formel 1 war immer mein Traum und wird immer mein Traum sein. Die WEC (World Endurance Championship) ist aber die Nummer eins Priorität“, betont Schumacher bei einer Medienrunde am Rande von Testfahrten in Monza. „Das erfordert 100 Prozent Hingabe“, so Schumi Jr.

+++ Formel 1: Haas warnt seine Piloten – sie sollen es bloß nicht wie Mick Schumacher machen +++

Seinen Job als Ersatzfahrer bei Mercedes hat er an den Nagel gehängt. Er will sich voll auf sein zweites Jahr in der Langstrecken-Weltmeisterschaft konzentrieren. Dort geht auch in diesem Jahr für Alpine an den Start. Neu sind allerdings seine Teamkollegen: Jules Gounon und Frederic Makowiecki.

Auch interessant: Formel 1: Red Bull macht es offiziell – Verstappen-Geheimnis gelüftet

„Katar kommt jetzt schnell!“

„Neue Aufstellung auf der 36, aber die Mission bleibt die gleiche. Auto 36 ist bereit für 2025! Schön, wieder auf Kurs zu sein und den Schwung vom letzten Jahr weiter zu halten. Katar kommt jetzt schnell!“, schreibt Schumacher in einem Beitrag bei Instagram. Dazu teilt er ein Foto mit seinen neuen Kollegen und dem neuen A424.

Das könnte dich auch interessieren:

Los geht die neue Saison in der WEC am 26. Februar mit dem Auftaktrennen in Katar. Insgesamt stehen acht Rennen auf dem Programm. Das große Highlight steigt am 14 – 15. Juni: Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans.