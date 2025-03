Mick Schumacher: Diese Worte machen Hoffnung – gelingt das F1-Comeback doch noch?

Mick Schumacher steuert auf sein drittes Jahr ohne Formel-1-Cockpit zu. Trotz zahlreicher freier Plätze ging der 25-Jährige auch dieses Mal leer aus. Eine unbefriedigende Situation für den früheren Haas-Fahrer. Seine letzte Chance auf eine F1-Rückkehr scheint dahin.

Oder etwa doch nicht? Eine echte Motorsport-Legende macht Mick Schumacher nun Hoffnungen auf eine überraschende Rückkehr in die Formel 1. Diese Worte lassen viele deutsche F1-Fans aufhorchen!

Häkkinen schreibt F1-Rückkehr von Mick Schumacher nicht ab

Es gibt wohl wenig Rivalitäten in der Formel 1, die so harmonisch abliefen wie diejenige zwischen Michael Schumacher und Mika Häkkinen. Der Finne kam vor allem durch seine ruhige und zurückhaltende Art bei Fahrern und Fans gut an. Dass sich Mick Schumacher nun bereits endgültig aus dem F1-Geschäft verabschieden muss, daran will der 56-Jährige noch nicht so recht glauben.

Auch interessant: Formel 1: Kommt es zur Hammer-Rückkehr? Wolff spricht Klartext

„Ich glaube, er hat immer noch eine Chance, in die Formel 1 zurückzukehren. Die Tür ist noch offen. Man muss nur mit den richtigen Leuten reden. Er hat Erfahrung in der Formel 1 und er hat Erfahrung aus verschiedenen Rennklassen. Und er ist jung. Das sind alles gute Dinge, das sind alles positive Faktoren“, so Häkkinen.

Schumacher hat es schwer

Allerdings weiß auch der ehemalige McLaren-Weltmeister, dass es Schumacher nach einer schwachen zweiten Saison im Haas bei der Jobsuche schwer haben wird: „Wenn du drei, vier, fünf Fehler machst und das Auto beschädigst, kostet das dem Team ein Vermögen. Und genau das mögen die Teams nicht“.

Vieles wird für Mick Schumacher wohl auch davon abhängen, wie sich der Fahrermarkt in der laufenden Saison entwickeln wird. Sollten gleich mehrere F1-Rookies nicht überzeugen, könnte der 25-Jährige doch noch auf den Plan treten – und seine vielleicht letzte Chance bekommen.