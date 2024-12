Mick Schumacher: Kurz nach Mercedes-Aus wird es offiziell – Entscheidung über Zukunft gefallen

Für Mick Schumacher geht ein Kapitel zu Ende. Der 25-Jährige bricht seine Zelte in der Formel 1 endgültig ab, wird seiner Rolle als Mercedes-Testfahrer nicht weiter nachgehen. Die „Silberpfeile“ verkündeten am Donnerstag den Abschied von Schumi Jr. zum Saisonende (hier mehr dazu!).

Wenige Stunden nach der Bekanntgabe seine Mercedes-Aus folgte der nächste Hammer: Mick Schumacher verkündete, wo er 2025 fahren wird. Der deutsche Rennfahrer konzentriert sich in der kommenden Saison voll auf seine Rolle bei Alpine Endurance in der WEC-Serie.

Mick Schumacher enthüllt Pläne nach Mercedes-Aus

Zwei Jahre arbeitete Mick Schumacher nach seinem Aus bei Haas in der Formel 1 als Reservefahrer für Mercedes. Nun geht seine Zeit in der Königsklasse des Rennsports endgültig zu Ende. Mercedes verkündete am Donnerstag das Ende der Zusammenarbeit.

Wenige später ist nun auch klar, wie es für den 25-Jährigen weitergeht. In den Sozialen Medien verkündete er selbst: „Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich auch weiterhin Teil des Abenteuers Alpine Endurance sein werde. Wir hatten ein großartiges erstes Jahr zusammen, und ich bin entschlossen, dazu beizutragen, dass die Leistung des Programms im zweiten Jahr noch besser ist. Wir haben einige Punkte definiert, an denen wir angreifen wollen, und ich freue mich sehr auf meine zweite Langstreckensaison.“

Schumi jr. fährt weiter in der WEC

Seit diesem Jahr geht er in der Langstreckenserie WEC für Alpine an den Start, durfte auch das legendäre 24 Stunden-Rennen von Le Mans bestreiten. Auch in der kommenden Saison wird er wieder Teil des WEC-Teams von Alpine sein. Er fährt dort an der Seite von Ferdinand von Habsburg, Charles Milesi, Frederic Makowiecki, Jules Gounon und Paul-Loup Chatin. Das gab Alpine am Donnerstag bekannt.