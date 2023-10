Laura Hofmann privat: TV-Moderatorin erlitt Fehlgeburt – Schicksalsschlag setzte ihr zu

Laura Hofmann gehört zu den bekanntesten deutschen Sportmoderatorinnen im deutschen Fernsehen. Das liegt auch an ihrem Privatleben: Sowohl ihr Ehemann als auch ihr Ex-Freund sind bekannte deutsche Fußball-Profis. Wie Laura Hofmann privat tickt und was alles über die Sportmoderatorin bekannt ist, erfährst du hier.

Laura Hofmann, die früher Laura Winter hieß, ist gewissermaßen ein Phänomen: Sowohl die Beziehung mit ihrem Ex-Freund als auch ihrem Ehemann, dem DFB-Nationalspieler Jonas Hofmann, sowie die Trauer über den Tod ihres ungeborenen Babys haben für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Ansonsten ist über die ehemalige Sportmoderatorin von Sky wenig bekannt: Im Gegensatz zu den meisten ihrer Kolleginnen gibt es keinen Wikipedia-Eintrag über Laura Hofmann. Die Sportmoderatorin besitzt auch keine eigene Website und war in keinen Podcasts zu Gast. Wer der Ex-Freund von Laura Hofmann ist und dass sie den Fußball-Profi und DFB-Nationalspieler Jonas Hofmann geheiratet hat, ist bekannt, auch dass die beiden als werdende Eltern ihr Baby verloren haben.

Laura Hofmann privat: Ihr Ex-Freund ist Fußball-Profi

Aber selbst das Alter oder die Größe von Laura Hofmann ist unklar. Den Angaben eines großen deutschen Boulevardmediums zufolge soll Laura Hofmann im Jahr 1989 geboren worden sein, doch dafür gibt es keine Belege. Den Berichten aus anderen Online-Nachrichtenportalen ist zu entnehmen, dass Laura Hofmann am 13. November 1993 in Seligenstadt, einer Kleinstadt im Landkreis Offenbach, geboren wurde. Ob das stimmt, ist jedoch unklar.

Dem Vernehmen nach soll Laura Hofmann nach dem Abitur im hessischen Gießen Jura studiert haben. Das Studium soll sie jedoch nach drei Semestern abgebrochen haben. Was hingegen sicher ist: Mit Anfang 20 hat Laura Hofmann ein Volontariat bei dem lokalen Radiosender „Antenne Frankfurt“ absolviert und anschließend bei dem Sender als Moderatorin für eine Vormittagssendung gearbeitet. Von dort aus wechselte Laura Hofmann im Frühjahr 2017 im Alter von 23 Jahren zum privaten Radiosender „Energy Stuttgart“, wo sie als Co-Moderatorin der Morningshow fungierte.

Schon damals outete sich Laura Hofmann, über die sowohl privat als auch beruflich wenig bekannt ist, als bekennender Fußball-Fan. Gegenüber Radio „Energy Stuttgart“ sagte Laura Hofmann damals: „Ich habe richtig Bock auf meine neue Heimat Ludwigsburg und hoffentlich bald wieder Bundesligafußball in der Region.“ Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie, dass sie ihrem Co-Moderator der Morningshow „mal ein paar Stylingtipps“ geben wolle, dies „ist natürlich auch eines meiner größeren Projekte.“

Laura Hofmann teilt sich Fans via Instagram mit

Neben ihrer Leidenschaft für Fußball und Mode schlägt das Herz von Laura Hofmann offenbar auch für das Tanzen. Über ihren neuen Moderationskollegen bei „Energy Stuttgart“ sagte die damals 24-Jährige im Jahr 2018: „Als Tanzpartner fällt er mit der Schuhgröße (Anm. d. Red.: Er hat eigenen Angaben zufolge Schuhgröße 47) schon mal aus. Aber als Moderationskollege ist er erste Wahl. Im Fußball würde man sagen: ´den macht er ganz sicher rein´.“

Nach knapp zwei Jahren als Radio-Moderatorin der Morningshow von „Energy Stuttgart“ und einer Stippvisite bei „„Hit Radio N1“ in Nürnberg zog es Laura Hofmann beruflich in die Hauptstadt: Als Moderatorin verstärkte Laura Hofmann das Morningshow-Team von 104.6 RTL, Berlins Hitradio. Dort ließ der Radiosender zu ihrem Start über Laura Hofmann verlauten: „Laura liebt Festivals, macht Jazz- und Modern-Dance und boxt. Sie ist Expertin für Mode und Shoppen.“ Zudem war die damals 25-jährige Laura Winter mit dem gleichaltrigen Fußball-Profi Tim Leibold zusammen. Tim Leibold, der damals beim Bundesligisten 1. FC Nürnberg unter Vertrag stand, soll von 2018 bis 2020 der Freund von Laura Winter gewesen sein.

Fußball-Profi Tim Leibold (rechts) vom Hamburger SV war von 2018 bis 2020 der Freund von Laura Hofmann. Foto: IMAGO/Oliver Ruhnke

Nicht zuletzt ihrem berühmten Ex-Freund zuliebe soll Laura Hofmann nach rund anderthalb Jahren bei 104.6 RTL, Berlins Hitradio, zu Radio Hamburg gewechselt sein und dort die Morning-Show moderiert haben. Tim Leibold wechselte ein Jahr zuvor, im Sommer 2019, nach dem Bundesliga-Abstieg des 1. FC Nürnbergs zum Fußball-Zweitligisten Hamburger SV in die Hansestadt. Angeblich zerbrach die Beziehung zwischen Laura Hofmann und Tim Leibold schon wenig später, seitdem ist der Profi-Fußballer ihr Ex-Freund. Zwar zog Laura Hofmann aus dem Haus von ihrem Ex-Freund Tim Leibold aus, blieb jedoch (vorerst) in Hamburg.

Das Beziehungs-Aus mit Tim Leibold tat der Karriere von Laura Hofmann keinen Abbruch – ganz im Gegenteil: Ein Jahr nach ihrem Start bei „Radio Hamburg“ wechselte die Moderatorin nach sechs Jahren beim Radio zum Fernsehen und startete im Herbst 2021 als Sportmoderatorin bei Sky. „Wir sind bereits vor Längerem auf sie aufmerksam geworden und haben ihren Weg genau verfolgt. Mit ihrer Live-Erfahrung am Mikrofon, ihrer Sportbegeisterung und ihrer positiven Ausstrahlung wird sie unsere Kundinnen und Kunden schnell für sich einnehmen“, begründete ein Sky-Sprecher die Entscheidung.

Und Laura Hofmann? Für sie werde „ein Traum wahr, dieser Leidenschaft in Zukunft auch beruflich nachgehen zu können.“ Durch den Wechsel zu Sky Sport News war Laura Hofmann plötzlich für viele Menschen nicht mehr bloß die Ex-Freundin von Tim Leibold, sondern erlangte größere Bekanntheit als Sportmoderatorin.

Und auch privat ging es für Laura Hofmann wieder bergauf: Noch im selben Jahr machte Laura Hofmann ihre Beziehung zu dem Fußball-Profi und Nationalspieler Jonas Hofmann öffentlich. Der damalige Bundesliga-Spieler von Borussia Mönchengladbach hatte im Oktober 2020 sein erstes DFB-Länderspiel bestritten. Kurz vor dem Start der Fußball-WM 2022 in Katar, bei welcher der Gladbacher Jonas Hofmann als Nationalspieler für die DFB-Auswahl im Einsatz war, verkündeten Laura Hofmann und Jonas Hofmann ihre Verlobung via Instagram. Auf Instagram folgen Laura Hofmann über 27.000 Personen. Bei der Fußball-WM 2022 in Katar begleitete Laura Hofmann ihren Verlobten und feuerte das DFB-Team von der Tribüne aus an.

Laura Hofmann begleitet Nationalspieler Jonas Hofmann auch regelmäßig zu Fußballspielen – wie etwa kurz nach ihrer Verlobung bei der Fußball-WM 2022 in Katar. Foto: IMAGO/Moritz Müller

Nur rund ein halbes Jahr später heiratete Laura Hofmann ihren Verlobten, den Gladbacher Fußball-Profi Jonas Hofmann, am 2. Juni 2023 heimlich standesamtlich. Eine offizielle Bestätigung dafür oder Fotos auf Instagram gab es weder von Laura Hofmann noch von Jonas Hofmann. Da die Moderatorin seitdem auf ihrem Instagram-Account Laura Hofmann heißt, gehen Fans wie Beobachter jedoch davon aus, dass die beiden am 2. Juni 2023 geheiratet haben. Anlässlich des 31. Geburtstags von Jonas Hofmann am 14. Juli 2023 veröffentlichte Laura Hofmann ein schwarz-weißes Hochzeitsfoto, auf dem sie neben Jonas Hofmann zu sehen ist. Dazu schrieb sie: „happy birthday love of my life“.

Doch es gibt auch Schattenseiten im Leben von Laura Hofmann: Nachdem die Sky-Sportmoderatorin und Jonas Hofmann am 14. März 2023 über ihre Instagram-Kanäle bekannt gegeben haben, dass sie Nachwuchs erwarten, wurde es über Wochen still um Laura Hofmann, die damals noch Winter hieß. Rund zwei Monate später teilte sie via Instagram mit, dass sie ihr Baby verloren habe.

Laura Hofmann erlitt Fehlgeburt: Ihr Baby kam tot zur Welt

Den schweren Schicksalsschlag mit ihrem verstorbenen Baby scheint Laura Hofmann inzwischen aber dank psychotherapeutischer Hilfe einigermaßen verarbeitet zu haben, wie sie bei Instagram mitteilte. Zuvor hatten sich Fans in sozialen Netzwerken bereits gewundert, weshalb es so ruhig um die TV-Moderatorin geworden war.

Umso überraschender war es für viele Sportfans, als Laura Hofmann Mitte Juli 2023 bei Instagram mitteilte, dass sie ihren Job bei Sky Sport News an den Nagel gehängt habe. Der Grund: Sie wolle gerade nach dem schweren Schicksalsschlag mit der Fehlgeburt näher an ihrem Ehemann Jonas Hofmann sein. Da Laura Hofmann jedoch durch ihre Tätigkeit bei Sky Sport News viel Zeit in München verbringt, während Jonas Hofmann im Sommer 2023 zu Bayer 04 Leverkusen wechselte, reifte in Laura Hofmann der Entschluss, ihren Job bei Sky Sport News aufzugeben. „Aber neue Projekte werden kommen und es wird definitiv weitergehen“, teilte sie ihren Followern bei Instagram mit.

Ein Projekt hat Laura Hofmann schon wenige Wochen später gestartet: Wie sie auf Instagram mit Fotos und Videos dokumentiert, ist sie im September nach Griechenland gereist – aber nicht nur zu Urlaubszwecken. So habe sie bei einer gemeinnützigen Organisation in Thessaloniki vorbeigeschaut, die rund 100 Straßenhunde auf ihrem Gelände aufpäppelt. „Ehrenamtliche kümmern sich um diese süßen Schätze. Obwohl den Hunden teilweise so schlimme Sachen passiert sind, sind sie mit so einer Freude und so viel Liebe einem entgegengesprungen. Viele von ihnen suchen noch ein Zuhause. Über Spenden – egal in welcher Form – wird sich sehr gefreut“, schreibt Laura Hofmann dazu bei Instagram. Einem Kommentar ist zu entnehmen, dass Laura Hofmann auch selbst zur Spenderin wurde. Ihre Fans dürften gespannt sein, welchen Projekten sich die einstige Sky-Moderatorin als Nächstes widmet – Laura Hofmann wird es sicherlich auf ihrem Instagram-Kanal mitteilen.

Wie Laura Hofmann, geborene Winter, privat tickt, was es mit ihrem berühmten Ex-Freund, ihrem Ehemann sowie ihrer Fehlgeburt auf sich hat, hast du nun erfahren.