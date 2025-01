Handball-WM: Portugal – Deutschland LIVE: Offiziell! Entscheidung vor Spielbeginn gefallen

Jetzt wird es so richtig heiß, denn die Handball-WM 2025 geht in die entscheidende Phase! Nach der Vor- und der Hauptrunde stehen die Viertelfinalpaarungen an. Im Spiel Portugal – Deutschland (21. Januar 20.30 Uhr) greift das DHB-Team nach dem Halbfinal-Ticket.

Sowohl die Kroaten als auch die Franzosen haben sich bereist am gestrigen Dienstag für das Halbfinale qualifiziert. Jetzt wollen Portugal und Deutschland in die Runde der letzten vier bei der Handball-WM 2025. Wer setzt sich durch?

Handball-WM: Portugal – Deutschland im Live-Ticker:

Die deutsche Nationalmannschaft hat mit dem Viertelfinale das Minimalziel erreicht. Doch das Team von Bundestrainer Alfred Gislason möchte mehr. Nach einer guten Vor- und Hauptrunde visiert das DHB-Team nun den Halbfinal-Einzug an. Alle Infos zur Partie gibt es hier im Live-Ticker. Los geht’s um 20.30 Uhr.

Portugal – Deutschland -:- (-:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19.01 Uhr: Rund 90 Minuten vor dem Anwurf ist die Entscheidung gefallen, gegen wen das DHB-Team im Halbfinale spielen könnte. Top-Favorit Dänemark besiegt Brasilien locker mit 33:21 und könnte in der Runde der besten vier erneut auf Deutschland treffen. Dafür müssen die Deutschen zunächst Portugal besiegen.

18.10 Uhr: Während sich Handball-Deutschland langsam auf das Viertelfinale der eigenen Mannschaft vorbereitet, läuft bereits das dritte von vier Viertelfinale. Top-Favorit Dänemark und Brasilien kämpfen um das Weiterkommen.

17.05 Uhr: Für Deutschland und Portugal bahnt sich jedoch eine bittere Stimmung an. Denn Gastgeber Norwegen ist bereits rausgeflogen, der Handball-Hype in dem Austragungsland also massiv abgeflacht. So könnte das Viertelfinale des DHB-Teams sogar vor einer halbleeren Arena stattfinden. „Bis jetzt sind maximal 5.000 Tickets weg“, so DHB-Boss Ingo Meckes. Insgesamt passen knapp 15.000 Zuschauer in die Arena.

16.23 Uhr: Die beiden großen Stars der Portugiesen sind die beiden Costas. Der 19-jährige Francisco und der drei Jahre älterer Bruder Martim tragen ihr Team durch das Turnier. Allerdings hat das iberische Team noch mehr zu bieten – mittlerweile ist Portugal ein echtes Top-Team im Welt-Handball.

15.15 Uhr: Bisher verlor das DHB-Team nur ein Spiel: Die erste Hauptrunden-Partie gegen Dänemark – dort hagelte es eine dicke Niederlage (30:40). Alle anderen fünf Partien gewannen Juri Knorr und Co.

Nun geht es im Viertelfinale gegen starke Portugiesen. Auch sie verloren nur ein Spiel – das zweite Vorrunden-Spiel gegen Schweden (30:32). In der Hauptrunde traf das Team von Paulo Pereira nochmal auf die Schweden, dort holte man ein 37:37. Deutschland erwartet also ein ganz harter Gegner.

Weitere News:

Mittwoch, 29. Januar, 14.25 Uhr: Do or die ist angesagt! Jetzt zählt es für das DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Um 20.30 Uhr beginnt das Viertelfinale der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2025. Der Gegner ist Portugal, gespielt wird in der Unity Arena in Oslo.