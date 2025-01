Handball-WM 2025: Gastgeber unter Schock – es droht ein bitteres Ende

Es sollte das letzte große Turnier von Domagoj Duvnjak werden, doch nun entwickelt sich die Handball-WM 2025 für den Kroaten frühzeitig zu einem echten Horror. Dem Superstar der kroatischen Nationalmannschaft droht das Turnier-Aus.

Domagoj Duvnjak hat sich im zweiten Vorrundenspiel gegen Argentinien eine Verletzung an der Wade zugezogen. Damit könnte die Handball-WM 2025 in seiner Heimat Kroatien für ihn frühzeitig gelaufen sein.

Handball-WM 2025: Duvnjak droht Turnier-Aus

Nach rund einer Viertelstunde humpelte Duvnjak vom Feld. Von den Physiotherapeuten wurde er zunächst noch behandelt, doch eine Rückkehr aufs Feld war nicht möglich. Stattdessen verließ der 36-Jährige unter Tränen die Halle.

Wenig später folgte die Hiobsbotschaft: Duvnjak hat sich an der Wade verletzt und wird wohl für den Rest des Turniers ausfallen. Der kroatische Handball-Verband schrieb bei „X“: „Ein Wunder ist nötig, und wir glauben an ein Wunder und an unseren großen Kapitän.“ Nur eine Blitz-Heilung könnte für ein Comeback sorgen.

Bitteres Ende für Duvnjak

Vor der WM, die in Kroatien, Dänemark und Norwegen stattfindet, kündigte Duvnjak das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere an. Mit einer Medaille bei der Weltmeisterschaft wollte sich der Superstar von der Nationalmannschaft verabschieden. Dabei kann er nun aber nicht mehr mitwirken. Ein ähnliches Drama ereilte den Kroaten schon bei Heim-EM 2018 als er sich ebenfalls an der Wade verletzte und das Turnier vorzeitig beenden musste.

Während Duvnjak nun wieder einmal nur die Rolle des Zuschauers bleibt, treffen seine Landsmänner im abschließenden Spiel der Vorrunde auf Ägypten. Dabei geht es am Sonntagabend um den Gruppensieg in Gruppe H und die bessere Ausgangsposition für die Hauptrunde.