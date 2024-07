Formel 1: Nächster Horror für Perez! Blitz-Aus bei Red Bull steht wohl kurz  bevor

Schon in den vergangenen Wochen wurde intensiv über die Zukunft von Sergio Perez bei Red Bull und in der Formel 1 diskutiert. Der Mexikaner ist seit Monaten außer Form und liefert eine Horror-Performance nach der anderen. Der Routinier stand schon vor dem Rennwochenende in Ungarn vor dem Aus. Doch nun wird er wohl tatsächlich seine Koffer packen müssen.

Denn der Formel-1-Pilot flog in Ungarn einmal mehr im ersten Teil der Qualifikation raus. Grund dafür war wieder einmal ein Fahrfehler des Mexikaners. Jetzt dürften den Red-Bull-Bossen wohl die Hände gebunden sein. Folgt das Blitz-Aus für Perez?

Formel 1: Perez enttäuscht in Ungarn erneut auf ganzer Linie

Die vertragliche Vorgabe für Perez war klar: Bis zur Sommerpause muss er seine Leistungen stark verbessern und darf nicht mehr als 100 Punkte hinter seinem Teamkollegen liegen. Doch beides wird wohl nicht der Fall sein, schon im Qualifying in Ungarn gab es den nächsten heftigen Rückschlag.

Kurz vor Ende des ersten Teils der Quali zum großen Preis von Ungarn verlor er die Kontrolle über seinen Boliden und krachte heftig in die Mauer. Der Mexikaner wurde glücklicherweise nicht verletzt, sein Red-Bull-Aus wird aber wohl immer konkreter.

Er war auf einem guten Weg, sich für Q2 zu qualifizieren und so erstmals seit langem wieder ein gutes Quali-Ergebnis zu holen. Doch nun nach seinem Unfall stand Startplatz 16 auf der Agenda. Damit dürfte die 100-Punkte-Marke schon vom Tisch sein. Perez‘ Aus lässt sich kaum noch verhindern.

Red-Bull-Aus kurz bevor

Das Rennen am Sonntag wird er in jedem Fall noch bestreiten dürfen, doch wird er auch in Belgien noch im Cockpit sitzen? Nach seinem Anflug im Qualifying ist dies zumindest mehr als fraglich. Gut möglich, dass Red Bull den Formel-1-Star noch vor der Sommerpause vor die Tür setzt.

Gleicher Meinung ist auch „Sky“-Experte Ralf Schumacher, der mit dem Rauswurf Perez‘ rechnet. „Das ist so, so bitter für ihn, aber die Zusammenarbeit muss man jetzt beenden. Das tut auch ihm selbst nicht gut. Es passt einfach nicht mehr“, so der Ex-Pilot. Die Tage von Perez bei Red Bull sind wohl endgültig gezählt.