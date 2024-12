Formel 1: Nach Lawson-Beförderung – droht neuer Zoff bei Red Bull?

Nach langem Hin und Her ist die Entscheidung bei Red Bull endlich gefallen: Sergio Perez verliert seinen Platz in der Formel 1, wird 2025 nicht mehr für den Brause-Rennstall an den Start gehen. Dafür rückt Nachwuchstalent Liam Lawson auf, wird der neue Teamkollege von Max Verstappen.

Eine neue Fahrerkonstellation birgt auch immer eine Gefahr. Man weiß nie, ob es zwischen den beiden Rennfahrern harmoniert. Die Rangordnung bei Red Bull sollte allerdings ziemlich klar sein – das weiß auch Formel-1-Youngster Liam Lawson.

Formel 1: Lawson ist Verstappens neuer Teamkollege

Mit Sergio Perez hatte sich Verstappen selten in den Haaren. Das lag zum einen daran, dass Perez ihm zu seinem ersten WM-Titel verhalf – und zum anderen daran, dass der Mexikaner nie wirklich ein ernsthafter Konkurrent für ihn war. Verstappen steckte ihn ohne Probleme in die Tasche.

Mit Liam Lawson bekommt Verstappen nun einen neuen Teamkollegen, einen hungrigen und jungen Fahrer. Der Neuseeländer macht trotz seiner wenigen Erfahrung schon einen abgeklärten Eindruck. Er wirkt so, als würde er sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen.

Und auch Lawson hat natürlich ein großes Ziel: „Ich wollte schon als Kind immer Weltmeister werden, und jetzt bin ich mal in einer guten Position“, so der 22-Jährige. Allerdings ist ihm klar, dass er sich erst einmal hinten anstellen muss.

Neues Zoff-Potential bei Red Bull?

„Für das Team ist die Konstrukteurs-WM das Ziel, und meine Aufgabe ist, dazu beizutragen. Darum bin ich hier. Aber natürlich werde ich versuchen, auch persönlich so früh wie möglich in einer guten Position zu sein. Ich habe immerhin den besten Fahrer als Teamkollegen, von dem ich lernen kann“, erklärt Lawson.

Erst einmal mimt Lawson also den jungen Kollegen, der von einem viermaligen Weltmeister lernen will. Sicher ist aber auch: Sollte der Neuseeländer wider Erwarten sofort mit Verstappen mithalten können, könnte es zu einem harten Duell kommen. Verstappen ist schließlich für seine kompromisslose Gangart bekannt.