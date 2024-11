Formel 1: Mega-Deal! Rettet Perez DAMIT seine Karriere?

Er ist gerade DAS Thema in der Formel 1: Sergio Perez. Und das, obwohl der WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lando Norris so spannend ist. Denn es geht um die Zukunft des Mexikaners. Bleibt er auch im kommenden Jahr bei Red Bull oder muss er endgültig das Team verlassen?

Die Gerüchte um den kriselnden Formel-1-Piloten halten weiter an. Eine Entscheidung steht noch aus. Währenddessen soll Perez nun einen mehr als nur lukrativen Sponsorenvertrag unterschrieben und sich somit seine Zukunft bei Red Bull gesichert haben.

Formel 1: Perez sichert sich Mega-Deal

Worum geht es genau? Wie die spanische Zeitung „Marca“ berichtet, handelt es sich um eine Bekleidungsmarke für das Merchandising des Formel-1-Teams. Im Zuge dessen soll der Rennstall die Erlaubnis für die Entwicklung von Kleidung und Merchandising-Produkten gegeben haben.

Auch interessant: Formel 1: Eskaliert es wieder? Bei Red Bull droht Ärger

Der Name der Marke ist noch unbekannt, doch Perez hat bereits Partnerschaften mit Firmen wie Claro, Telcel und Infinitum, die alle zur Gruppe von Carlos Slim und Interproteccion gehören. Dadurch gewinnt Red Bull jährlich circa 30 Millionen Dollar.

„Diejenigen, die ihn für abgeschrieben halten, müssen noch etwas warten, da er einen Vertrag bis 2025 hat. Sofern sich nicht in letzter Minute etwas ändert, sieht es so aus, als würde er diesen Vertrag einhalten“, heißt es im „Marca“-Bericht.

Bleibt Perez bei Red Bull?

Würde also bedeuten, dass Perez auch im kommenden Formel-1-Jahr bei Red Bull bleiben und damit seinen Vertrag absitzen wird. Sollte das tatsächlich der Fall sein, wäre es ein Paukenschlag in der Motorsport-Königsklasse und für mehrere Piloten ein Rückschlag.

Mehr Nachrichten für dich:

So haben sich unter anderem Yuki Tsunoda, Liam Lawson und auch Franco Colapinto Hoffnungen gemacht, an der Seite von Verstappen zu fahren. Alle drei Piloten werden nämlich mit dem begehrten Perez-Cockpit in Verbindung gebracht. Nur einer würde ihn bekommen, während die beiden anderen für die Racing Bulls an den Start gehen würden.