Formel 1 macht es offiziell! Eine neue Ära hat begonnen

Die Formel 1 befindet sich nach einer langen Saison mit insgesamt 24 Rennen in der Winterpause. Die Bosse der Rennserie dürfte mit dem vergangenen Jahr sicher zufrieden sein, schließlich gab es vor allem an der Spitze des Grids jede Menge Spannung.

Nun hat die Königsklasse des Motorsport schon einige Monate vor dem ersten Grand Prix der Saison 2025 eine wichtige Entscheidung verkündet. Alle Formel-1-Fans dürften es in den kommenden Jahren bemerken!

Formel 1: TAG Heuer löst Rolex ab

Bis zum letztjährigen Rennen in Abu Dhabi fungierte die Luxus-Uhrenmarke Rolex 13 Jahre lang als offizieller Zeitnehmer der Formel 1. Es sollte der vorerst letzte Grand Prix einer langjährigen Partnerschaft sein. Denn wie in dieser Woche offiziell verkündet wurde, wird TAG Heuer als neuer Zeitnehmer zur kommenden Saison in die Formel 1 einsteigen.

F1-Boss Stefano Domenicali zeigte sich erfreut über den Abschluss des Deals: „Ich freue mich, TAG Heuer als offiziellen Zeitnehmer der Formel 1 begrüßen zu dürfen, die ihre nächste Phase ihrer langjährigen Geschichte in unserem Sport beginnen. Mit ihrem Fokus auf Innovation, Präzision und Exzellenz sind sie ein natürlicher Partner und ich freue mich darauf, wie unser miteinander verwobenes Erbe neue Geschichten für die Zukunft erzählen kann, während wir unser 75-jähriges Jubiläum feiern“.

F1 winken satte Einnahmen

Die Freude Domenicalis dürfte sicherlich auch einen finanziellen Hintergrund haben, denn der TAG-Heuer-Deal kommt in Zuge der jüngst angekündigten Partnerschaft mit dem LVMH-Konzern zustande, dem auch andere Luxusmarken wie Louis Vuitton angehören. Besitzer: Bernard Arnault, der reichste Mann der Welt. Weitere Partnerschaften mit Unternehmen des Konzern könnten in den kommenden Wochen also folgen.

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass die Partnerschaft mit LVMH und der Formel 1 ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro beinhalten soll. Der Motorsportserie winkt also ein dicker Geldregen.