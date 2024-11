Formel 1: Verstappen haut nach einprasselnder Kritik auf den Tisch

Der Ausgang der diesjährigen Formel-1-Saison ist so offen wie schon lange nicht mehr. Sowohl Max Verstappen als auch Lando Norris haben eine Chance auf die WM-Krone, wobei der Niederländer derzeit die Nase vorn hat.

Doch der Vorsprung von Verstappen schmilzt immer weiter. Zuletzt hatte er in Mexiko deutlich das Nachsehen – auch wegen eigener Fehler. Seine aggressive Fahrweise gegen seinen WM-Kontrahenten führte zu einer heftigen Zeitstrafe, die ihm dazu auch noch einige Kritik einbrachte. Nun haut der Formel-1-Pilot auf den Tisch!

Formel 1: Verstappen will Fahrstil nicht ändern

Kurz vor dem Grand Prix in Brasilien sagte der dreimalige Weltmeister zu der Kritik an seiner Fahrweise: „Das habe ich in meiner Karriere schon oft gehört, es ist mein zehntes Jahr in der Formel 1. Ich denke, ich weiß, was ich tue.“ Veränderungen in seinem zukünftigen Fahrstil sind von dem 27-Jährigen also wohl nicht zu erwarten.

Dass er und sein Team vor allem in der zweiten Saisonhälfte immer häufiger das Nachsehen haben, wurmt derweil auch Verstappen. „Das war in letzter Zeit fast die ganze Saison über der Fall. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, warum das so ist. Ich glaube nicht, dass es nur an uns liegt, aber wir werden sehen“, so der Red-Bull-Pilot. Im Hinblick auf das nächste Rennen in Brasilien (3. November) will sich Verstappen aber noch nicht geschlagen geben.

Nur noch 47 Punkte Vorsprung auf Norris

„Wir werden versuchen, so konkurrenzfähig wie möglich zu sein, aber jede Strecke ist ein bisschen anders. Auch hier ist der Asphalt neu, also gibt es wieder ein paar Fragezeichen“, so Verstappen in Interlagos. Die Vorzeichen für das Rennen könnten jedoch besser sein.

Denn im Qualifying für das Sprint-Rennen landete Verstappen (P4) einmal mehr hinter Norris (P2). Im Rennen könnte der Niederländer dann die nächsten Punkte auf seinen Kontrahenten verlieren.