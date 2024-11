Formel 1: Jetzt ist es passiert! Red-Bull-Desaster ist offiziell

Der Endspurt der diesjährigen Formel-1-Saison ist von einer Menge Spannung und Drama gekennzeichnet. An der Spitze des Grids geht es heiß her – es wird um jeden Punkt gekämpft, denn jeder einzelne könnte derzeit entscheidend sein.

Sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung zeichnet sich bislang nicht ab, wer am Ende von der Spitze grüßen wird. Auch deswegen wurde das Rennen in Mexiko mit Spannung erwartet. Für Red Bull wurde es zum Mega-Flop – jetzt ist es passiert!

Formel 1: Red Bull rutscht in Team-Wertung auf Platz drei ab

Bereits nach wenigen Runden wurde klar, dass Red Bull in Mexiko keinen guten Tag erwischen würde. Sergio Perez startete auf P18 und holte am Ende keine Punkte – Max Verstappen hatte bereits früh nach einer 20-Sekunde-Strafe keine Chance mehr auf viele Zähler, geschweige denn auf einen Rennsieg. Damit gingen dem Team einige Punkte flöten. Das rächte sich prompt.

Denn die in der WM-Konstrukteurswertung auf Platz drei liegenden Ferraris beendeten den Grand Prix auf Rang eins und drei, holten nach ihrem Doppelsieg in Austin also erneut wichtige Punkte. Doch die Italiener hatten an diesem Tag doppelten Grund zum Feiern, denn Ferrari konnte in der WM-Teamwertung an Red Bull vorbeiziehen und liegt damit nun auf Rang zwei.

Ferrari schielt auf Platz eins

Damit dürfte man sich in Maranello allerdings noch nicht zufriedengeben. Denn der Rückstand auf McLaren, die derzeit die Teamtabelle anführen, beträgt nur noch 29 Punkte. Vier Rennen vor Saisonende hat man also weiter die Chance, doch noch den Titel in der Konstrukteurswertung zu gewinnen.

Bei Red Bull steht man dagegen mit leeren Händen da. Ein maßgeblicher Grund dafür ist mit Sicherheit Sergio Perez, der bislang gerade einmal 150 Punkte holte. Zum Vergleich: Teamkollege Verstappen holte ganze 354 Zähler.