Formel-1-Revolution wird zum Streitthema! Jetzt widerspricht Perez seinen Kollegen

Die Formel 1 hat in ihrer langen Geschichte schon den ein oder anderen Wandel durchlaufen. In naher Zukunft bahnt sich nun einer der größten Veränderungen an. Zur Saison 2026 wird das Regelwerk quasi komplett auf den Kopf gestellt.

Schon jetzt bereiten sich die Teams auf diese Revolution vor. Doch zuletzt wurde eine Regeländerung schon für 2025 angekündigt. Während viele Formel-1-Fahrer diesen Vorgang begrüßen, kann sich Sergio Perez damit nicht so ganz anfreunden. Nun spricht er Klartext!

Formel 1: Perez hätte Bonuspunkt-Regel gerne behalten

Die Nachricht, dass zur kommenden Saison die Bonuspunkt-Regel für die schnellste gefahrene Rennrunde abgeschafft wird, hat vielerorts überrascht. Unter den Formel-1-Fahrern wurde diese Entscheidung zumeist begrüßt. Viele waren der Meinung, dass man auf den zusätzlichen Punkt verzichten könne. Red-Bull-Pilot Sergio Perez stimmt mit dieser Meinung jedoch nicht ganz überein.

So sagte der Mexikaner zuletzt: „Ich stimme nicht wirklich zu“. Perez betonte, dass der Bonuspunkt im Saisonverlauf „eine Menge“ ausmachen könne. Vor allem in einer Meisterschaft, in der es an der Spitze eng zugehe, könne eine solche Regel einen echten Unterschied ausmachen: „Wir sprechen über 24 Punkte in einer Saison. Ich weiß nicht, warum sie es geändert haben“, so Perez.

Perez-Aus bei Red Bull weiter möglich

Der 34-Jährige selbst habe die Regel jedenfalls als „ziemlich gut“ empfunden: „Ich denke nicht, dass es die beste Entscheidung ist“, resümiert Perez, der seinen Fokus derzeit jedoch wohl eher auf seine eigene Leistung auf der Strecke legen dürfte.

Denn der Red-Bull-Pilot steht in dieser Saison massiv unter Druck. Derzeit steht Perez in der WM-Fahrerwertung auf einem enttäuschenden achten Platz – und hat damit auch dafür gesorgt, dass sein Team in der Konstrukteurswertung auf Platz zwei abgerutscht ist. Dass er sich damit im Rennstall halten kann, darf zumindest bezweifelt werden.