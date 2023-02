Formel 1: Nächstes Team macht es offiziell! „Wir glauben daran“

Für die Formel 1 beginnt in wenigen Wochen die neue Saison. Mit dem Auftaktrennen in Bahrain wird das Rennjahr 2023 eingeläutet. Bei aller Vorfreude auf die neue Saison richten viele Verantwortliche und Fans ihre Blicke aber auch schon weit über das Jahr 2023 hinaus.

Die Formel 1 erweitert ihren Markt immer mehr. In den vergangenen Jahren konzentrierten sich die Verantwortlichen darauf, die USA und Nordamerika für sich zu gewinnen. Dieses Vorhaben gelang mit beachtlichem Erfolg: In der kommenden Saison finden drei Rennen in den Vereinigten Staaten statt. Mehr als in jedem anderen Land. Nun bietet sich die Möglichkeit, diese Pläne auch für den ost-asiatischen Markt umzusetzen.

Formel 1: Neu-Einsteiger als Türöffner?

Die Formel 1 wuchs in den letzten Jahren enorm. Neue Investoren und neue Renn-Orte boten der Rennserie nicht nur finanziell neue Möglichkeiten. Besonders in den Emiraten und in den USA hat sich die Formel 1 extrem etabliert. Jetzt möchte ein weiterer Big Player den Einstieg wagen und somit der Formel 1 den ost-asiatischen Markt erschließen lassen. Das Panthera Asian F1-Team bestätigte, dass sie ihr Interesse an einem Platz in der Formel 1 auch offiziell bekunden und sich für den Auswahlprozess der Formel 1 anmelden wollen.

Schon 2019 wollte das neu gegründete Team um CEO Benjamin Durand erste Schritte für einen Einstieg wagen. Die Corona-Pandemie und die damit einhergegangene finanzielle Krise machten dem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung. Nun, vier Jahre später, möchte Panthera einen neuen Versuch angehen. Finanziell habe sich das Team wieder gefangen und sei bereit für den Einstieg in die Königklasse des Motorsports, so Teamchef und Mitgründer Durand. „Es war eine Achterbahnfahrt. Wir hätten dieses Projekt schon vor langer Zeit aufgeben können, aber wir glauben daran“, erläuterte der Panthera-Chef.

Mit Milliardär in die Formel 1?

Ein wichtiger Partner des Teams könnte Calvin Lo werden. Der Hongkonger Geschäftsmann besitzt ein Vermögen von rund 1,7 Milliarden US-Dollar (1,59 Mrd. Euro) und habe schon seit Längerem die Vision, in die Formel 1 einzusteigen. Ein neues Team würde dem Milliardär damit sehr entgegenkommen. Das Panthera Asia F1-Team sei durchaus bereit, mit Lo zusammen das Ziel anzugehen. Konkrete Gespräche habe es jedoch noch nicht gegeben.

Auch die Verantwortlichen auf Seiten der Formel 1 sind offen für neue Teams. Das US-amerikanische Medien- und F1-Besitzerunternehmen Liberty Media hat deutlich gemacht, dass sie Bewerbungen für neue Teams, die bereits ab 2025 in die Startaufstellung aufgenommen werden könnten, begrüßen.

Nachdem auch General Motors zusammen mit Cadillac und Andretti ab 2026 ein Rennstall bilden möchte, ist das Panthera Asia F1 Team der zweite Bewerber für einen möglichen Neu-Einstieg. Angesichts der weltweit wachsenden Popularität der Formel 1 dürften diese Beiden nicht jedoch die Letzten bleiben.