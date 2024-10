Formel 1-Boss macht mächtig Druck – es droht das Aus

Noch sechs Rennen verbleiben in der laufenden Formel-1-Saison – und spannender könnte es wohl kaum sein. Sowohl an der Spitze der Fahrer- als auch der Konstrukteurswertung könnte es bis zum Ende spannend bleiben.

Für die Formel 1 ist das nach Jahren der Red-Bull- und Mercedes-Dominanz eine willkommene Abwechslung. Doch es gibt Ärger an der Spitze der Rennserie – F1-Boss Domenicali droht mit harten Konsequenzen!

Formel 1: F1-Kalender ohne Monza-GP?

Eine Formel-1-Saison ohne den Grand Prix in Monza? Für viele Fans scheint das unvorstellbar. Doch wie F1-Boss Stefano Domenicali nun erklärte, droht dem prestigeträchtigen Kurs Ärger: „Monza hat sich zu viele Jahre lang auf die Vergangenheit konzentriert“, so der 59-Jährige gegenüber „Motorsport.com Italien“.

Auch interessant: Formel 1: Red Bull lässt plötzlich aufhorchen – Norris und McLaren hören genau hin

Konkret spricht Domenicali auf die teils unzureichenden Bedingungen in Monza an. Zwar seien bereits erste Maßnahmen getroffen worden, zum Beispiel die Neuasphaltierung der Strecke. Dem F1-Boss reicht das aber noch nicht: „Nun kommt das, was darüber liegt: Die Tribünen, das Fahrerlager, die Hospitality-Bereiche. Das können wir nicht auf 2040 verschieben, sondern wir müssen diese Projekte schnell realisieren“, so Domenicali.

Monza-Vertrag läuft 2025 aus

Neben dem Grand Prix in Imola ist Monza eines von insgesamt zwei jährlichen Rennen in Italien. Die Verträge zwischen der Formel 1 und den Rennstrecken laufen jedoch beide im kommenden Jahr aus. Eine Fortführung dieser sei „ein Diskussionsthema“, wie der F1-Boss verlauten ließ.

Dass eines der beiden Rennwochenenden aus dem Rennkalender verschwindet, sei Domenicali zufolge keineswegs unrealistisch: „Die Formel 1 erhält viele Anfragen. Deshalb müssen wir verstehen, ob wir es schaffen, beide Grand Prix in Italien zu unterstützen“. Worte des Italieners, die viele Fans mit Sicherheit nicht gerne hören werden.