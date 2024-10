Formel 1 – Mexiko-GP im Live-Ticker: Kollision zwischen Verstappen und Norris!

Nur eine Woche nach dem Grand Prix in Austin ist die Formel schon wieder zurück. Beim Großen Preis von Mexiko dürfte auf die Fans einmal mehr ein spannendes Rennwochenende warten. Die Saison geht in die finale Phase.

Vor allem an der Spitze des Grids ist es dabei so offen wie schon lange nicht mehr. Der jüngste Doppelsieg von Ferrari in den USA machte das zuletzt einmal mehr deutlich. Für den WM-Zweitplatzierten Lando Norris geht es nun einzig und allein darum, seinen Rückstand auf Max Verstappen zu verkleinern.

Formel 1 – Mexiko-GP im Live-Ticker

Wer wird im Autodromo Hermanos Rodriguez am Ende von der Spitze des Treppchens grüßen? Kann Sergio Perez bei seinem Heim-Grand-Prix doch noch zu alter Stärke zurückfinden? All das und noch viel mehr erfahrt ihr unserem Live-Ticker zum Großen Preis von Mexiko.

Zeitplan – Mexiko-GP

Freitag, 25. Oktober, 20.30 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 26. Oktober, 00.00 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr: 3. Freies Training

Samstag, 26. Oktober, 23.00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 27. Oktober, 21.00 Uhr: Rennen

Zwischenstand Mexiko-GP:

Sainz Leclerc Verstappen Norris Hamilton Russell Magnussen Hülkenberg Gasly Lawson Stroll Alonso Perez Colapinto Bottas Zhou Piastri Ocon Albon Tsunoda

12/71: Die Stewards haben jetzt alle Hände voll zu tun. Bekommt Verstappen nun eine Strafe, oder kommt der dreimalige Weltmeister wie auch in Austin mit einem blauen Auge davon?

10/71: Es geht drunter und drüber in Mexiko! Norris setzt zum Überholmanöver gegen Verstappen an und kommt mit der Brechstange vorbei. Wenig später kommt Verstappen zurück und schiebt Norris von der Strecke, der aber vorne bleibt. Wenige Kurven später ein erneuter Versuch von Verstappen, dabei schiebt er sich und Norris erneut von der Strecke. Leclerc ist der lachende Dritte, der auf P2 vorrückt!

9/71: Was für ein Überholmanöver von Carlos Sainz! Der Ferrari-Pilot schießt mit der DRS an Verstappen vorbei und kann den Gegenangriff des Niederländers im Anschluss abwehren. Verstappen ist jetzt auf P2, hinter ihm lauert Norris.

7/71: Das Safety Car ist wieder in der Box, Max Verstappen drückt aufs Gaspedal. Der Niederländer kann Carlos Sainz vorerst auf Distanz halten, großartige Veränderungen gibt es nicht.

5/71: Die Aufräumarbeiten dauern weiter an, das Auto von Yuki Tsunoda ist immer noch nicht von der Strecke geräumt. Das Safety Car dreht weiter seine Runden.

4/71: Auch das noch! Sergio Perez hat offenbar einen Fehlstart hingelegt, dem Mexikaner droht eine Zeitstrafe. Bitter für den Red-Bull-Piloten, der ohnehin schon mächtig unter Druck steht.

3/71: Für Lando Norris ist natürlich das Worst-Case-Szenario eingetreten. Sein WM-Kontrahent Max Verstappen führt das Rennen an und kann Vorne den Ton angeben. Keine leichte Situation für den McLaren-Pilot.

2/71: Was für ein Chaos zum Start. Nicht nur Yuki Tsunoda ist aus dem Rennen, sondern auch Alex Albon, der mit dem Japaner kollidiert ist. Derweil hat Nico Hülkenberg einen starken Start erwischt und ist auf P8 vorgefahren.

1/71: Die roten Lichter gehen aus, der Große Preis von Mexiko ist eröffnet! Und was für ein Katastrophenstart von Carlos Sainz. Der Spanier kommt überhaupt nicht gut weg und muss Max Verstappen vorbeiziehen lassen. Derweil kracht es im Mittelfeld des Grids, Yuki Tsunoda fliegt von der Strecke – das Safety Car ist draußen!

21.00 Uhr: Die Autos auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez sind unterwegs, die Einführungsrunde beginnt. Wer kann sich in Mexiko zum Sieger krönen?

20.14 Uhr: Fernando Alonso feiert heute im Übrigen ein ganz Besonderes Jubiläum. Der zweimalige Weltmeister steigt 400. mal bei einem Formel-1-Grand-Prix ins Auto. Er startet heute von P13.

18.00 Uhr: Noch gut drei Stunden bis zum Rennstart in Mexiko. Nico Hülkenberg startet heute von P10, Teamkollege Magnussen sogar von Rang sieben. Kann Haas das starke Wochenende in Austin wiederholen?

14.37 Uhr: Bevor es später richtig zur Sache geht, gibt es in der Formel 1 derzeit einen Piloten, der für mächtig Aufsehen sorgt: Franco Colapinto. Der junge Argentinier könnte dabei sogar für ein Hammer-Comeback in der Königsklasse sorgen.

Sonntag, 7.20 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Das Qualifying ist nur wenige Stunden her, weshalb wir nochmal einen kurzen Blick zurückwerfen wollen: Perez und Piastri waren definitiv die großen Enttäuschungen. Durchaus mehr erwartet hat sich sicherlich auch Norris. Er war zuvor eigentlich deutlich schneller als Verstappen, konnte es im Qualifying aber nicht umsetzen.

Q3: Smooooth Operator!!! Carlos Sainz schnappt sich die Pole von Mexiko! Der Spanier legt eine Fabel-Runde hin. Verstappen rettet sich auf Rang zwei, Norris bleibt nur noch der dritte Platz. Für Hülkenberg reichte es nur zu Rang zehn.

Q2: Tsunoda beendet die Session mit einem Crash vorzeitig und beraubt Teamkollege Lawson damit die Chance auf Q3. Die beiden Racing Bulls, die beiden Aston Martin und Valtteri Bottas im Sauber scheiden aus.

Q1: Die ersten dicken Überraschungen: Oscar Piastri und Sergio Perez scheiden in Q1 schon aus. Und auch Franco Colapinto, Esteban Ocon und Guanyu Zhou müssen die Segel streichen.

23.00 Uhr: Auf geht’s! Das Qualifying ist gestartet.

22.02 Uhr: Rund eine Stunde vor Beginn des Qualifyings geht der Blick noch einmal zurück auf den letzten Grand Prix in Mexiko. Dort konnte Max Verstappen einen komfortablen Sieg einfahren, Lando Norris wurde Fünfter. Bei einem ähnlichen Ergebnis würden Verstappens Chancen auf den vierten WM-Titel wohl rapide steigen.

20.40 Uhr: Das wars es auch schon mit der dritten Trainingseinheit in Mexiko. Sonderlich viel passiert ist in dieser Session nicht. Oscar Piastri holte am Ende die schnellste Runde, dicht gefolgt von Teamkollege Lando Norris. Richtig ernst wird es allerdings erst in ein paar Stunden, denn dann steht das Quali vor der Tür.

19.30 Uhr: Das dritte freie Training in Mexiko ist gestartet!

15.00 Uhr: In wenigen Stunden startet das letzte freie Training auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez. Im Anschluss findet dann das Quali statt, was ein erster Fingerzeig für das morgige Rennen sein dürfte. Noch im letzten Jahr holte Charles Leclerc die Pole Position, gefolgt von Teamkollege Sainz.

11.33 Uhr: Durch seinen Ausfall in FP2 fehlen Verstappen und Red Bull nun wertvolle Daten für das später anstehende Qualifying. Ein erster Vorteil für WM-Verfolger Lando Norris im McLaren?

9.01 Uhr: Auch für Max Verstappen gab es schlechte Nachrichten. Der Niederländer musste während der gesamten Session aus der Boxengasse zugucken, sein Auto hatte einen Schaden am Unterboden. Für Verstappen „ein Tag zum Vergessen“, wie er das Dilemma selbst kommentierte.

8.36 Uhr: Russell musste nach seinem Einschlag sogar ins Medical Center gebracht werden. Kurz danach gab es aber schon wieder Entwarnung: Der Brite ist wohlauf.

Samstag, 26. Oktober, 8.30 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Formel-1-Live-Ticker an Tag zwei des Rennwochenendes in Mexiko. Statt George Russell belegte Carlos Sainz im zweiten freien Training den ersten Rang. Für Russell war es hingegen eine Session zum Vergessen. Er sorgte nach einem heftigen Crash für eine fast halbstündige Unterbrechung des Trainings.

Formel 1: Mega-Trainingscrash beim Mexiko-GP!

22.13 Uhr: Schon in weniger als zwei Stunden startet dann das zweite freie Training. Während George Russell auf eine weitere starke Performance im Mercedes-Auto schielen wird, könnten sich Max Verstappen und Lando Norris ein erstes Mal ganz vorne anmelden.

22.00 Uhr: Ein ereignisreiches erstes Training findet sein Ende. Am Ende grüßt George Russell von der Spitze, doch das Gesprächsthema Nummer eins bleibt mit Sicherheit der Crash von Williams-Pilot Albon, der nach einem unglücklichen Zusammentreffen mit Oliver Bearman in der Streckenbegrenzung landete. Die Session musste unterbrochen werden.

20.30 Uhr: Los geht es mit dem ersten freien Training in Mexiko.

18.12 Uhr: Im Hinblick auf den USA-GP steht den Teams ein vergleichsweise entspanntes Rennwochenende bevor. Denn mit gleich drei freien Trainings haben Fahrer und Rennställe die Chance, zahlreiche Testfahrten durchzuführen. Das wird Verstappen, Norris und Co. sicher gefallen.

16.01 Uhr: Im Duell um den Rennsieg dürfte sich, wie auch in Austin, erneut Ferrari einschalten. Sowohl Leclerc als auch Sainz sahen in den USA stark aus, ließen an der Spitze des Grids nichts anbrennen. Können sie nun den nächsten Doppelsieg einfahren?

15.15 Uhr: Auch in Mexiko steht der Kampf um den WM-Titel über allem. In Austin konnte Max Verstappen seinen Vorsprung auf Lando Norris um wenige Punkte ausbauen. Das Rennen am Sonntag könnte schon fast zur Vorentscheidung werden.

Freitag, 25. Oktober, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur Formel 1! Nur eine Woche nach dem Grand Prix in Austin ist die Motorsportserie schon zurück. Der Große Preis von Mexiko steht vor der Tür.