Formel 1: Teamchef mit Ankündigung – Hülkenberg hört ganz genau hin

Nico Hülkenberg erlebt mit seinem Rennstall Haas eine solide Formel-1-Saison. Von den insgesamt 31 Teampunkten konnte der Emmericher ganze 24 holen – und seinen Teamkollegen Kevin Magnussen damit weit hinter sich lassen.

In den letzten sechs Formel-1-Rennen des Jahres hat der einzige deutsche Fahrer im Grid nun die Chance, seine bisher starke Saisonbilanz weiter aufzupäppeln. Zum kommenden Heim-Grand-Prix seines Teams in Austin macht sein Teamchef nun eine große Ankündigung!

Formel 1: Komatsu kündigt Überraschungen an

Rund eine Woche vor dem Großen Preis der USA kündigt Haas-Teamchef Ayao Komatsu einige Veränderungen an: „Wir werden ein weiteres Update und ein paar andere Überraschungen nach Austin mitbringen. Schließlich wäre es kein US-Rennen ohne einen neuen Look, oder?“, so der 48-Jährige.

Bedeutet im Umkehrschluss: Alle F1-Fans dürfen sich am kommenden Sonntag (20. Oktober) auf ein neues Outfit der Haas-Boliden freuen. Bereits im vergangenen Jahr putzte sich das Team zum Austin-GP heraus und versehrte seine beiden Autos mit einem „Stars and Stripes“-Design, das eine amerikanische Flagge auf dem Haas abbilden sollte.

Schlechte Erinnerungen an Heim-GP bei Haas

Gebracht hat es damals nichts. In einem echten Seuchenjahr, in dem Haas mit gerade einmal zwölf Teampunkten sang- und klanglos Letzter wurde, holte man beim letztjährigen Austin-GP keine Punkte. Während Kevin Magnussen auf Rang 14 landete, wurde Nico Hülkenberg immerhin elfter.

Für den Deutschen wird es im Übrigen der letzte „Heim-Grand-Prix“ in Austin. Der 37-Jährige wird nach der Saison zu Sauber wechseln. Dort hat er einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben – und wird somit den Übergang zum Audi-Werksteam mitgehen. Beim zukünftigen deutschen Rennstall würde er sich sicherlich über ein neues Heimrennen freuen.