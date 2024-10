Formel 1: Hamilton schlägt Alarm – „Das kann nicht gut sein“

Lewis Hamilton gehört mit sieben Weltmeistertiteln zweifelsohne zu einer der größten Legenden in der Formel 1. Doch bis zuletzt blieb der Erfolg aus alten Tagen aus. Auch deswegen folgte früh sein Entschluss, zur Saison 2025 zu Ferrari zu gehen.

Der 39-Jährige ist aber nicht nur für sein Können auf der Formel-1-Strecke bekannt, sondern auch für sein Engagement außerhalb des Grids. Nun schlägt der Brite Alarm – und findet dabei deutliche Worte!

Formel 1: Hamilton besorgt über Karting-Entwicklungen

Wohl jeder Fahrer, der in der Formel 1 fährt, hat über das Kartfahren den Weg in den Motorsport gefunden. So auch Lewis Hamilton, der nun seine Besorgnis über die Entwicklungen dort zum Ausdruck gebracht hat: „Es ist einfach wahnsinnig teuer. Ich weiß nicht, wie viel mehr es heute ist, aber ich habe gehört, dass es zwei-, drei- oder viermal so viel ist wie damals, als ich angefangen habe“, so der Mercedes-Fahrer.

Weiter erzählt Hamilton über seine eigenen Erfahrungen: „Wenn ich nicht von Mercedes oder McLaren unter Vertrag genommen worden wäre, wäre ich heute nicht hier“. Auch deswegen zeige sich der siebenmalige Weltmeister darüber besorgt, dass die Kosten für Motorsport-Talente weiter ansteigen.

„Kann nicht gut für die Zukunft sein“

Zudem forderte Hamilton junge Fahrer und ihre Familien dazu auf, nicht alles auf eine Karte zu setzen: „Ihr müsst in der Schule bleiben und eine Ausbildung machen. Aber ich glaube, die Leute sind heute so wettbewerbsorientiert, dass die Kids gar nicht mehr zur Schule gehen und nur noch üben, üben, üben. Und das kann nicht gut für die Zukunft sein“.

Klare Worte des zukünftigen Ferrari-Fahrers, der weiß, wovon er redet. Sollten sich die Zustände im Karting nicht bessern, könnten auch der Formel 1 einige Talente durch die Lappen gehen.