Formel 1: Entscheidung über Fahrer längst gefallen? Boss lässt aufhorchen

Lange Zeit galt Yuki Tsunoda als Sorgenkind im RB-Kosmos. Der talentierte Japaner fiel mehr mit Wutausbrüchen auf als mit guten Leistungen. Inzwischen scheint sich Tsunoda in der Formel 1 aber gefangen zu haben.

Der Japaner fährt aktuell sein bestes Jahr in der Formel 1 und träumt davon, 2025 neben Max Verstappen im Red Bull zu sitzen. Ob ihm das gelingt, ist noch offen. Klar ist aber: Red Bull will den Japaner über die Saison hinaus halten.

Formel 1: Entscheidung über Tsunoda-Zukunft gefallen?

In sechs von acht Qualifyings schaffte es Tsunoda ins Q3, in fünf Rennen fuhr der Japaner in die Punkte. In der Gesamtwertung liegt er nach acht Rennen mit 19 Punkten auf Platz zehn. Bei den Racing Bulls ist man mit der aktuellen Entwicklung sehr zufrieden.

„Ich glaube definitiv, dass er einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Das liegt an der körperlichen Vorbereitung, aber auch an seiner mentalen Bereitschaft, Leistung zu bringen und zu liefern“, sagt RB-CEO Peter Bayer. Tsunoda sei „extrem professionell in der Arbeit, die er in das Feedback mit den Ingenieuren steckt“.

„Ich denke, wir sind mit unseren beiden Fahrern sehr zufrieden, und ehrlich gesagt, verschwenden wir keine Zeit mit Diskussionen über das Wenn und Aber“, so Bayer. Auf die Frage, ob er Tsunoda gerne auch 2025 im Racing Bull sehen würde, antwortete er deutlich mit „Ja“.

„Ich liebe dieses Team, aber natürlich muss ich alle Optionen prüfen“

Bleibt nur die Frage: Was will Tsunoda? Er selbst beteuerte im „Channel 4“-Interview: „Bisher fällt die Leistung unseres Teams sehr gut aus, deshalb verspüre ich natürlich kein grosses Verlangen, das Team zu verlassen. Wir werden sehen, wie es läuft. Natürlich ist gerade viel los, aber ich gehöre schon sehr lange zur Red Bull-Familie, deshalb bin ich ihr auch sehr loyal. Und Honda half mir sehr, da reinzukommen. Ich liebe dieses Team und seine italienische Kultur, sie sind alle sehr lustig. Aber natürlich muss ich alle Optionen prüfen.“

Tsunodas Wunsch wäre es, 2025 im Red Bull zu sitzen. Allerdings gibt es seitens Red Bull noch Zweifel, ob er zu diesem Schritt schon bereit ist. Deshalb soll Tsunoda auch mit anderen Teams sprechen. Genannt wurden zuletzt Williams, Haas und Alpine. Aber auch ein Wechsel zu Aston Martin soll eine Option sein, denn dort steigt 2026 der japanische Hersteller Honda ein.