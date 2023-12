Formel 1: Letzte Entscheidung gefallen! Team macht große Verkündung

Jetzt ist alles klar: Der Grid für 2024 ist komplett! Am Freitag (1. Dezember) hat Williams den letzten Platz für die kommende Saison der Formel 1 vergeben. Das Team verkündete offiziell: Logan Sargeant bleibt ein weiteres Jahr.

Der US-Boy hatte nach einer durchwachsenen Debüt-Saison lange um sein Cockpit zittern müssen. Auch ihm dürfte klar sein: Ohne eine deutliche Leistungssteigerung steht er in der Formel 1 vor dem Aus. Sicher ist nun: Alle 20 Fahrer der letzten Saison bleiben!

Formel 1: Logan Sargeant bleibt Williams-Pilot

Ein Punkt stand am Ende auf dem Tableau. Seine erste Saison in der Königsklasse dürfte sich Logan Sargeant ganz anders vorgestellt haben. Viel zu oft fuhr er chancenlos hinterher – oder krachte in die Wand. Schließlich gab es den unbeliebten Titel des „Crashkönigs“ für die höchsten Kosten durch Fahrer-Schäden (4,3 Mio. Dollar).

Entsprechend schwer tat sich sein Rennstall, eine Entscheidung über die Zukunft des Piloten zu fällen. Doch Williams glaubt an sein Talent und gibt ihm eine zweite Chance. Freitagnachmittag verkündete das Team: Logan Sargeant bleibt!

„Es war bisher eine unglaubliche Reise“

„Ich freue mich sehr, in der Saison 2024 mit Williams Racing weiterzumachen“, feiert der 22-Jährige. „Es war bisher eine unglaubliche Reise mit dem Team und ich bin dankbar für die Gelegenheit, mich als Fahrer in einer so talentierten und engagierten Gruppe weiterzuentwickeln.“

Formel 1: Die Fahrer 2024

Red Bull: Max Verstappen, Sergio Perez

Mercedes: Lewis Hamilton, George Russell

Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz

McLaren: Oscar Piastri, Lando Norris

Alpine: Esteban Ocon, Pierre Gasly

Alfa Romeo: Valtteri Bottas, Guanyu Zhou

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

AlphaTauri: Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda

Williams: Logan Sargeant

Haas: Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen

Trotz der teils bescheidenen Performances auf der Strecke gibt sich auch Williams regelrecht euphorisch: „Logan hat unter dem Druck der Weltbühne enorme Fähigkeiten bewiesen, was ihn perfekt zu unserem Team macht. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und glauben, dass wir gemeinsam in der kommenden Saison noch größere Erfolge erzielen können.“

Sargeant war 2023 aus der Williams-Akademie in die Formel 1 aufgestiegen. Platz 10 bei seinem Heimrennen in Austin war das beste Ergebnis in seiner Debüt-Saison.