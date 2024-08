Formel 1: Comeback-Hammer? Deutsche Fans bekommen Herzklopfen

Die deutschen Fans der Formel 1 durchleben aktuell harte Zeiten. Mit Nico Hülkenberg ist nur noch ein deutscher Fahrer in der Königsklasse unterwegs, ein Rennen in Deutschland gibt es schon lange nicht mehr.

Das könnte sich aber bald schon ändern. Mick Schumacher und Sebastian Vettel hoffen noch auf ein Cockpit neben Hülkenberg bei Audi. Und auch bei einem möglichen Deutschland-GP kommt nun Schwung rein. Die Formel 1 könnte bald schon wieder ein wenig deutscher sein.

Formel 1: Schumacher oder Vettel vor Comeback?

Dass Mick Schumacher zurück in die Formel 1 will, ist schon lange klar. Er hofft auf einen Platz bei Alpine und Audi. Ob er den Platz aber auch bekommt, ist noch völlig offen. Eine Entscheidung wird in den kommenden Monaten fallen.

Und seit neustem wieder im Gespräch ist auch Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister denkt offenbar über ein Comeback nach, soll sich bei Audi ins Gespräch gebracht haben. Eine Rückkehr scheint plötzlich wieder möglich.

Hockenheimring arbeitet an Rückkehr des Deutschland-GP

Aber auch in Sachen Deutschland-GP gibt es jetzt neue Entwicklungen. Der Hockenheimring arbeitet an einer Rückkehr der Formel 1. Die Investorengruppe emodrom ist bei der Rennstrecke eingestiegen und will in den nächsten fünf bis zehn Jahren 250 Millionen Euro in den Hockenheimring investieren.

Tim Brauer, Geschäftsführer der emodrom-Gruppe, erklärte nun gegenüber der „Welt“ die Pläne: „Wir arbeiten seit mehr als vier Jahren im Hintergrund daran, den Hockenheimring als führende Rennstrecke weiterzuentwickeln und wollen nun zukunftsweisende Projekte realisieren. Natürlich denken wir auch an die Formel 1, aber wir gehen solche Überlegungen mit großer Vorsicht an.“

Der Geschäftsführer bestätigte außerdem: „Wir werden finanziell nichts Verrücktes tun, aber wir versuchen, Wege zu finden, die Formel 1 zurück nach Deutschland zu bringen.“ Die deutschen Fans bekommen schon bei dem Gedanken Herzklopfen. Jetzt muss es nur noch klappen …