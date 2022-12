Formel 1: Vettel enthüllt Detail über Leclerc und seine Ferrari-Zeit – „Dem war alles egal“

Freud und Leid – die Karrieremedaille von Sebastian Vettel hatte zwei Seiten. Bereits in jungen Jahren sorgte er ein ums andere Mal für Paukenschläge in der Formel 1. Jüngster GP-Sieger, jüngster Weltmeister, insgesamt vier Titel in Folge – er macht sich früh einen Namen.

Und dann war da die Zeit nach Red Bull. Vettel erfüllte sich mit dem Wechsel zu Ferrari einen Traum. Es gab nur ein Ziel: Mit der Scuderia in der Formel 1 den Titel holen. Jetzt enthüllt er Details aus der bitteren Zeit.

Formel 1: Kein Erfolg bei Ferrari

Bekanntermaßen holte Vettel mit dem Team aus Maranello nichts Zählbares. Platzierungen zwischen Platz zwei und fünf waren alle dabei – für ganz oben reichte es nicht. Und dann war da auch noch das Chaos-Jahr zum Abschluss, in dem Vettel nur 13. wurde.

Sein Abgesang beim traditionsreichten Team der Formel 1 begann spätestens mit der Ankunft von Charles Leclerc bei Ferrari. Der Monegasse schlug Vettel gleich in seiner ersten Saison. Auf der Strecke krachte es zwischen den beiden sogar. Unvergessen bleibt das Doppel-Aus der beiden in Brasilien 2019.

Vettel spricht über Leclerc

Speziell die letzten beiden Jahre seien für ihn schwierig gewesen, lässt Vettel gegenüber „Sky“ nun Revue passieren. „Irgendwie ist dieses Ziel [der Titel; Anm. d. Red.] doch in die Ferne gerückt und wir waren nicht so nah dran, wie wir wollten. Das hat schon was mit mir gemacht“, sagt der vierfache Formel-1-Champion rückblickend.

Anders Leclerc, der ja gleich chancenlos im Ferrari war und so befreiter auf der Strecke sein konnte. „Dem war das alles egal, der wollte einfach nur fahren. Und ein fünfter Platz oder ein zweiter Platz war natürlich viel besser als der zwölfte oder der achte mit Sauber davor“, meint Vettel.

Formel 1: Vettels Pläne nach Karriereende

Allerdings betont Vettel, dass zwischen den beiden ehrgeizigen Fahrern keinerlei Hass bestehe. Leclerc verabschiedete Vettel gebührend aus der Königsklasse. Wie alle anderen Fahrer auch war der Monegasse beim Abschiedsessen vor dem Rennen in Abu Dhabi dabei.

Jetzt, wo er die Formel 1 hinter sich gelassen hat, will sich Vettel vornehmlich mehr Zeit für seine Familie und ihm andere wichtige Dinge nehmen. Ob er in anderer Funktion in den Motorsport zurückkehrt, wird die Zeit zeigen.