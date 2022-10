Formel 1: Sebastian Vettel mit bitterem Eingeständnis – „Niemand wird sich an mich erinnern“

Die Fans zählen tieftraurig runter. Noch vier Rennen wird Sebastian Vettel in der Formel 1 bestreiten. Dann endet seine Karriere offiziell. Viele wollen es immer noch nicht wahrhaben. Doch für den viermaligen Weltmeister gibt es kein zurück mehr.

Nach dem Großen Preis von Abu Dhabi wird Schluss sein – dort, wo er einst seinen ersten Titel gewann. Kurz vor seinem Ausscheiden aus der Formel 1 gibt Vettel nun ein bemerkenswertes Interview. Er kommt zu einem bitteren Eingeständnis.

Formel 1: Wie viel bleibt von Vettel?

Vier Weltmeistertitel, 53 Rennsiege, der Rekord für die am meisten aufeinanderfolgenden GP-Siege – Vettel hat in seiner Karriere einige Meilensteine erreicht. 299 GP-Starts wird er, wenn nichts schief läuft, am Ende auf dem Konto haben. Fans wie Fahrer schätzen ihn als einen der Größten des Sports.

Und Vettel selbst? Der glaubt nicht, dass man sich ewig an ihn erinnert. In einem teaminternen Interview sagt er fast schon philosophisch: „Man wird sich nur so lang an dich erinnern, bis die letzte Person, die sich an dich erinnert, tot ist.“

Vettels Vergleich mit König Charles

„Großbritannien hat einen neuen König, aber er ist nicht der erste König Charles“, versucht Vettel zu erklären. „Es gab zwei weitere vor ihm. Erinnern Sie sich an sie? Wahrscheinlich nicht. Es gibt eine Grenze“, glaubt er.

Weiteres aus der Formel 1: Besondere Neuerung! Darüber dürfen sich die Piloten bald freuen

An ein ähnliches Schicksal glaubt der jüngste Weltmeister der Formel 1-Geschichte bei sich selbst. Dieser Punkte werde wahrscheinlich kommen. „Niemand wird sich dann an mich erinnern. Nichts währt ewig“, sagt er auf der Aston-Martin-Homepage.

Formel 1: Bombastische Vettel-Verabschiedung

Bis dahin dürfte es aber noch lange dauern. Fakt ist: Aktuell ist Vettel einer der beliebtesten Piloten im Fahrerlager. In Abu Dhabi wird das Augenmerk der Fans auf ihm und seinem Abschiedsrennen liegen – zumal die WM-Entscheidung eh schon gefallen ist. Die Zuschauer werden sich von ihrem Idol standesgemäß verabschieden wollen.

Auch interessant: Formel 1: Doppel-Wechsel offiziell! Entscheidung bei Mick Schumacher gefallen?

Ob dies mit einem erfolgreichen Rennen passiert, ist derzeit nicht abzusehen. Auch im zweiten Jahr läuft für den Heppenheimer bei Aston Martin nicht viel zusammen. In Suzuka erreichte er mit Platz sechs sein bestes Saisonergebnis.