Formel 1: Verstappen horcht auf – Vertragshammer nimmt Formen an

Nimmt das Fahrerkarussell in diesem Jahr besonders früh an Fahrt auf? War der Mega-Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari im letzten Jahr Stein des Anstoßes, dreht sich in der Formel 1 jetzt alles um Max Verstappen.

Verlässt er Red Bull, weil er dort in Zukunft keine Siegchancen mehr sieht? Dafür bräuchte es allerdings einen hochkarätigen Abnehmer. Mercedes gilt schon länger als möglicher neuer Heimathafen des Niederländers. Doch jetzt bahnt sich in der Formel 1 ein Vertragshammer an.

Formel 1: Mercedes arbeitet sich nach oben

Während derzeit alle über die Dominanz von McLaren und die Probleme bei Red Bull reden, haben sich die Silberpfeile beinahe unbemerkt wieder nach oben gepirscht. Drei von vier Rennen beendete George Russell auf dem Podium. Auch Rookie Kimi Antonelli fuhr bisher regelmäßig Punkte ein. Der Lohn: Platz zwei bei den Konstrukteuren.

Insbesondere Russell überzeugt bisher als neuer Teamleader. Seine bisher starken Auftritte könnten sich bald doppelt bezahlt machen. Denn wie unter anderem das Portal „Motorsport-Total“ berichtet, winkt dem britischen Formel-1-Fahrer in Kürze ein neuer Vertrag. Demnach schreiten die Verhandlungen zwischen Fahrer und Rennstall voran.

Quellen würden berichten, dass es um einen neuen Zweijahresvertrag inklusive Option für 2028 gehen würde. Demnach könnte Russell künftig pro Saison rund 30 Millionen Euro verdienen.

Verstappen-Plan vom Tisch?

Eine interessante Entwicklung, die auch Max Verstappen genaustens mitverfolgen dürfte. Mit der Russell-Verlängerung dürfte ein Wechsel des Niederländers zu den Silberpfeilen erstmal vom Tisch sein. Das hat mehrere Gründe. Zum einen entwickelte sich ein Streit Ende der letzten Saison zum Eklat, wonach beide nicht mehr miteinander sprachen.

Dass Mercedes jemals nochmal zwei Streithähne zu Teamkollegen macht, gilt seit den Zeiten von Lewis Hamilton und Nico Rosberg als Undenkbar. Auch dürfte es selbst für Mercedes schwierig sein zwei Top-Fahrer mit so krassen Gehältern zu bezahlen.

Und der 3. Punkt: Teamchef Toto Wolff hat derzeit überhaupt keine Notwendigkeit, einen neuen Fahrer zu holen. Denn Kimi Antonelli fügt sich als Rookie super ein. Auf ihm ruhen die Hoffnungen für die Zukunft. Es würde gar keinen Sinn zu machen, ihn sofort wieder abzusägen.