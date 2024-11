Formel 1: Verstappen reicht’s! „Eine Zumutung“

Wenn es um die Formel 1 geht, ist Max Verstappen einer, der immer Klartext spricht und auf den Tisch haut. Der Niederländer ist für seine Deutlichkeit nicht nur auf der Rennstrecke bekannt.

Auch wenn er den vierten WM-Titel im Visier hat und in der Formel 1 noch weitere Siege einfahren könnte, betonte Verstappen immer, dass er seine Karriere früher beenden wird. Nun zeigte sich der Starpilot erneut verärgert.

Formel 1: Verstappen spricht Klartext

In den vergangenen Jahren ist der Formel-1-Kalender immer größer geworden. Mehr und mehr Rennen sind dazu gekommen. Schon Sebastian Vettel warnte zu seiner Zeit, dass es nicht nur für die Piloten anstrengend sei, sondern auch für die ganzen Mechaniker, die immer wieder an den Autos arbeiten müssen.

Auch interessant: Formel 1: Vor Brasilien-GP – Sorgen um Superstar

Dem ehemaligen Fahrer stimmten immer wieder viele Stars zu. Dazu zählt auch Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot sagte immer deutlich, wenn ihm etwas nicht schmeckt. Seien es die Sprintrennen, von denen er absolut kein Fan ist, oder eben der volle Kalender.

Auf die Frage, was für ihn in der Motorsport-Königsklasse aktuell überhaupt keinen Sinn ergibt, antwortete er der „Sport Bild“. „Die Anzahl der Rennen.“ Ihm sei der Kalender „viel zu voll. 24 Grands Prix sind eine Zumutung für alle, die Teil des Fahrerlagers sind“, so Verstappen.

„17 oder 18 wäre eine gute Zahl“

In diesem Jahr gab es so viele Formel-1-Rennen wie noch nie zuvor. Zum Vergleich: 2010 fanden noch 17 Grands Prix statt. Wie viele Rennen sollten Verstappens Meinung nach gefahren werden? „17 oder 18 wäre eine gute Zahl“, so der dreifache Weltmeister.

Neben den Grands Prix finden zusätzlich immer mehr Sprintrennen statt. In dieser Saison hat sich die Zahl auf sechs erhöht. Das sind doppelt so viele wie 2021 und 2022, als noch drei Sprints gefahren wurden. Da ist es kein Wunder, dass sich die Fahrer wie Verstappen beschweren.

Mehr Nachrichten für dich:

Besserung ist wohl nicht in Sicht. Es ist gut möglich, dass noch weitere Rennen dazukommen werden. Schließlich bringen mehr Rennen weiter Ob es den Piloten dann endgültig reichen wird?