Formel 1: Blamage für Red Bull! Verstappen dreht sich der Magen um

Die Dominanz ist futsch – und bald auch die Führung in der WM? Max Verstappen und Red Bull verlieren in der Formel 1 immer mehr an Boden. Der Große Preis von Aserbaidschan war für den Niederländer der negative Höhepunkt. Er konnte nur machtlos zuschauen.

Lando Norris, sein größter Konkurrent im Kampf um die Krone in der Formel 1, hat Max Verstappen in Baku vorgeführt. Obwohl er weit hinter dem amtierenden Weltmeister startete, landete Norris vor Verstappen.

Formel 1: Trotz Horror-Quali – Norris schlägt Verstappen erneut

Für Red Bull war es eigentlich ein Segen: Wegen einer Gelben Flagge flog Norris im Qualifying schon in Q1 raus, startete somit nur von Platz 15. Verstappen hingegen ging von Platz sechs in Rennen, sollte laut Aussage von Red-Bull-Berater Dr. Helmut Marko sogar Chancen aufs Podium haben. So oder so: Die Ausgangslage, um den Vorsprung wieder nach oben zu schrauben, war riesig. Doch es sollte nicht so kommen.

Norris startete früh seine Aufholjagd und blieb gefühlt eine Ewigkeit draußen. In der 38. Runde ging der McLaren-Pilot dann in die Box und kam rund 15 Sekunden hinter Verstappen wieder auf die Strecke. Spielerisch verkürzte er Runde für Runde den Vorsprung.

Norris führt Verstappen vor

Kurz vor dem Ende zog Norris dann tatsächlich an Verstappen vorbei. Weil Sergio Perez und Carlos Sainz sich noch gegenseitig rauswarfen, landete er sogar auf Rang vier vor Verstappen. Damit holte er zwölf Punkte plus einen für die schnellste Runde und Verstappen nur zehn.

Statt des Vorsprunges also wieder auszubauen, büßte der Red-Bull-Pilot sogar noch drei Zähler ein. Jetzt beträgt Abstand zu Norris nur noch 59 Punkte – und die Tendenz ist eindeutig. Bekommen Verstappen und Red Bull nicht bald die Kurve, steht Norris bald an der Spitze.

McLaren überholt Red Bull

In der Konstrukteurs-WM ist McLaren in Aserbaidschan bereits vorbeigezogen. Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri feierte in Baku den Sieg. Damit liegt McLaren nun 20 Punkte vor Red Bull. Die Wachablösung ist endgültig vollzogen.