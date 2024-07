Formel 1: Verstappen-Beben? Insider lässt alle aufhorchen

Die Gerüchte werden immer heißer. Steht der Formel 1 das nächste Wechsel-Beben bevor? Niemand geringeres als Max Verstappen soll Lewis Hamilton im Mercedes beerben. Kann das wirklich sein?

„Ja“, sagt jetzt auch ein Insider aus der Formel 1. Nico Rosberg, einst selbst Weltmeister im Silberpfeil, hat mehr gehört – und hält einen Mercedes-Wechsel des Dominators für mehr als nur möglich.

Formel 1: Max Verstappen zu Mercedes?

So wild war der Transfermarkt in der Königsklasse noch nie. Der frühe Paukenschlag von Hamiltons Ferrari-Wechsel hat die längste und wildeste „Silly Season“ der Motorsport-Geschichte losgetreten. Landet am Ende dieses Dominoeffekts etwa Max Verstappen bei Mercedes?

Anfangs war das nur ein wildes Gerücht, doch inzwischen ist es viel mehr. Teamboss Toto Wolf flirtet immer wieder mit dem Serien-Weltmeister. Unüberwindbare, interne Differenzen bei Red Bull sind inzwischen ein offenes Geheimnis – die sportlichen Probleme jedes Wochenende zu sehen. Doch reicht das alles, damit Verstappen das Team verlässt und beim Erzrivalen anheuert?

Insider Rosberg hält Wechsel-Hammer für wahrscheinlich

Ein Insider schürt jetzt das Feuer in der Gerüchteküche. Nico Rosberg saß sieben Jahre selbst im Silberpfeil, wurde mit Mercedes Weltmeister und ist bis heute im Paddock bestens vernetzt. Bei „Sky“ sagt der 39-Jährige nun: „Wenn ein Max Verstappen auf dem Markt ist, muss man sich ihn sofort schnappen. Und von dem was ich hier so höre, gibt es eine mehr als 50-prozentige Chance, dass er den Wechsel zu Mercedes macht.“

Mehr als 50 Prozent? Das würde bedeuten, dass Verstappen eher geht als bleibt. Stimmt das, was Insider Rosberg in Ungarn gehört hat, steht der Formel 1 das nächste Beben bevor.