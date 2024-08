Formel 1: Verstappen spricht plötzlich über Karriereende – „Denke nicht an einen neuen Vertrag“

Der vierte Formel-1-Titel rückt für Max Verstappen immer näher. Auch wenn Red Bull vor der Sommerpause schwächelte, wird der Niederländer wohl kaum einzuholen sein. Es müsste auf jeden Fall viel passieren, damit er das nicht schafft.

Beim Heimrennen in Zandvoort wird Verstappen seinen 200. GP-Einsatz in der Formel 1 feiern. Wie viele werden wohl noch dazukommen? Vor dem Rennen lässt der Red-Bull-Star mit Karriereende-Aussagen aufhorchen.

Formel 1: Verstappen lässt aufhorchen

Besonderes Rennen für Verstappen aus zwei Gründen: Der Formel-1-Führende hat ein Heimspiel und bestreitet seinen 200. Grand Prix in seiner Karriere. Er ist der jüngste Pilot, der diesen Meilenstein erreicht hat. Werden auch 200 weitere Rennen dazu folgen?

Auch interessant: Formel 1: Tsunoda bald im Red-Bull-Cockpit? Boss lässt aufhorchen

Verstappen wurde in Zandvoort gefragt, ob er weitere 200 Rennen absolvieren werde. „Nein, sicher nicht“, antwortete der 26-Jährige prompt. „Ich habe also mehr als die Hälfte geschafft. Ich meine, es fühlt sich nicht wie 200 an, aber natürlich fahren wir jetzt eine Menge Rennen in einem Jahr, die man schnell zusammenzählt“, erklärt der Niederländer weiter.

Bei Red Bull hat Verstappen noch einen Vertrag bis 2028. Bis dahin dürften vermutlich noch bis zu 100 Rennen folgen, bei dem er dann schon bei 300 Grands Prix wäre. Was passiert dann, wenn sein Kontrakt beim österreichischen Rennstall auslaufen wird?

„Ich denke nicht an einen neuen Vertrag“

Zumindest an eine Vertragsverlängerung denkt der Niederländer aktuell nicht. „Ich denke nicht an einen neuen Vertrag, ich will sehen, wie es läuft, auch was die neuen Regularien betrifft und ob sie Spaß machen“, äußerte der Formel-1-Star. Hintergrund: Ab 2026 greift in der Motorsport-Königsklasse nämlich ein neues Reglement. Der Elektroanteil der Hybridantriebe steigt dann auf bis zu 50 Prozent, die Verbrennungsmotoren müssen komplett mit nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden und die Autos werden leichter.

Mehr Nachrichten für dich:

In 2026 und 2027 will Verstappen dann schauen und entscheiden, was passiert. „Also halte ich mir einfach alles offen. Aber ja, ich sehe das ganz locker“, fügte der Pilot hinzu. Werden es danach noch weitere Jahre in der Formel 1, könnten die 400 Rennen sicherlich geknackt werden. Wie viele WM-Titel es dann sein werden? Ende des Jahres könnte er sich zum vierten Mal hintereinander zum Weltmeister krönen.