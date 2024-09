Formel 1: Aston Martin lässt aufhorchen – bahnt sich ein Verstappen-Hammer an?

Seit Kurzem steht fest: Aston Martin hat sich Adrian Newey, den Star-Designer der Formel 1, geschnappt. Ab dem kommenden Jahr wird der Brite dann am neuen Auto des Rennstalls arbeiten und versuchen, Fernando Alonso und Lance Stroll wieder an die Top-Teams heranzuführen.

Nach dem Hammer-Wechsel nehmen die Spekulationen in der Formel 1 aber kein Ende. Was passiert bei Red Bull mit Max Verstappen? Bleibt er beim österreichischen Team oder wechselt er? Jetzt hat sich ausgerechnet Aston Martin geäußert.

Formel 1: Aston Martin lässt aufhorchen

Bei Aston Martin ist man glücklich über die Verpflichtung von Adrian Newey. Der Star-Designer ist in der Formel 1 heiß begehrt. Viele andere Teams wollten ihn auch, am Ende ging er zum Rennstall von Besitzer Lawrence Stroll.

„Ich denke, das wird für alle einen Unterschied machen, angefangen bei den Mitarbeitern. Wenn man es schafft, Adrian Newey zu verpflichten, ist das ein Beweis dafür, dass das Projekt glaubwürdig ist, dass die ganze Vision von Lawrence nicht nur Worte sind, sondern wirklich Taten folgen, auf die wir uns als Team verlassen können. Wir sind keine Underdogs mehr, wie es in der Vergangenheit der Fall war“, sagte Teamchef Mike Krack am Rande des Baku-GP.

Und der Luxemburger weiter: „Es ist ein Team, das selbstbewusst sein sollte, dass es das schaffen kann. Aber dann hat man auch eine ganz andere Herangehensweise an die Partner, und dasselbe gilt für die Rennfahrer. Ich denke, das öffnet eine Menge Türen für die Zukunft.“

Tür für Verstappen ist offen

Dann äußerte sich Krack zu einem Fahrer, der gerade genauso heiß begehrt ist, wie Adrian Newey: Max Verstappen. Der Niederländer holte bisher alle seine WM-Titel in einem Auto, das von Newey entworfen wurde. Aktuell wird über einen Abgang des Formel-1-Stars spekuliert (hier mehr dazu).

In den vergangenen Monaten wurde Verstappen immer wieder mit Mercedes in Verbindung gebracht. Wieso nicht zu Aston Martin? „Die Tür für Max Verstappen ist immer offen, für jedes Team“, sagte Krack und heizte damit die Spekulationen an.

Dafür müsste Aston Martin aber ein wettbewerbsfähiges Auto bauen. Mit der Verpflichtung von Newey sind die Hoffnungen jetzt groß, dass es wieder nach vorne geht.