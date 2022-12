Formel 1: Starpilot lässt Fans ausflippen – „Mir fehlen die Worte“

Valtteri Bottas ist inzwischen für seine kuriosen Aktionen bekannt. Jetzt lässt der Starpilot die Fans der Formel 1 wieder einmal ausflippen.

Nach seinen zwei Nacktfotos hat der Finne jetzt einen komplett neuen Look ausprobiert. Die Fans können ihren Augen kaum trauen. Die Kollegen aus der Formel 1 feiern ihn aber.

Formel 1: Bottas mit neuem Look

Die Follower von Valtteri Bottas sind inzwischen einiges gewohnt. In der letzten Winterpause machte er einen Handstand, am Strand, splitterfasernackt – und bedeckte sein Gemächt dabei nur mit einer Sonne. Im Mai diesen Jahres zog Bottas erneut blank. Er teilte ein Foto, wo er nackt in einem Bergfluss in Aspen lag.

Jetzt hat der Finne nachgelegt – auch wenn die Klamotten dieses Mal an blieben. Bottas macht sich style-technisch schon mal bereit für den nächsten Australien-GP. Denn er macht gerade mit seiner Freundin Tiffany Cromwell Urlaub in Down Under.

In einem kurzen Clip sitzt er mit ihr bei einem Kaffee und meint dann, er müsse seinen Style an Australien anpassen. Es geht zum Friseur und dann wird schnell klar: Bottas macht es wirklich, er lässt sich tatsächlich einen Vokuhila schneiden. Passend dazu hat er vom „Movember“ noch den Schnäuzer und ein Tanktop zieht er auch noch an.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe“

Für diesen Look wird er von den Formel 1-Kollegen gefeiert. „Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe“, kommentiert Daniel Ricciardo, sein Rennstall Alfa Romeo meint: „Oh Valtteri… wir lieben es!“ Und auch die Social-Media-Seite des Australien-GP schaltet sich ein: „Gute Form VB, du bist jetzt einer von uns.“

Die Fans flippen bei dem Anblick regelrecht aus. Wir haben dir die besten Kommentare rausgesucht:

„Mir fehlen die Worte“

„Oh mein verdammter Gott“

„Absolute Legende!“

„Valtteri Hotass“

„Das ist genial“

Mehr News:

Seine Freundin scheint von dem Look allerdings nicht so begeistert zu sein. Zum Ende des Clips sagt Bottas: „Jetzt fühle ich mich zuhause.“ Ihre Antwort fällt sehr nüchtern aus: „Solange du glücklich bist.“