Formel 1 – USA-GP im Live-Ticker: Norris jagt ersten Karriere-Sieg! Sorgt er für die Sensation?

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende zum zweiten von insgesamt drei Rennen in den USA. Am 22. Oktober findet der Austin-GP in Texas statt. Nach seinem dritten WM-Titel in Folge möchte Max Verstappen den 50. Karrieresieg einfahren.

Doch im Qualifying zum USA-GP erlebt der Formel-1-Weltmeister einen ganz bitteren Moment. Dafür kann Charles Leclerc sich die Pole holen. Schnappt er sich am Sonntag auch den Rennsieg? Neben dem GP gibt es in Austin auch noch ein Sprintrennen.

Formel 1 – USA-GP im Live-Ticker

Die Weltmeisterschaft in der Formel 1 ist schon entschieden – doch der Vizeweltmeister noch nicht. Sergio Perez und Lewis Hamilton kämpfen um den 2. Platz hinter Verstappen. Beim USA-GP könnte der Brite auf den kriselnden Red-Bull-Piloten verkürzen. Wer holt sich den Sieg? Überraschenderweise holte sich Charles Leclerc die Pole-Position. Aber es gibt auch noch ein Sprintrennen. Wir halten dich in unserem Live-Ticker zum USA-GP auf dem Laufenden!

USA-GP – 11/56:

Lando Norris Lewis Hamilton Charles Leclerc Max Verstappen Carlos Sainz

DNF: Ocon, Piastri

11/56: Herber McLaren-Rückschlag! Piastri muss seinen Wagen abstellen. Damit geht Norris ein Unterstützer auf der Jagd nach seinem ersten Karriere-Sieg verloren.

7/56: Vorne werden fleißig Positionen getauscht. Die Ferraris scheinen die Renngeschwindigkeit überhaupt nicht mitgehen zu können. Hamilton schnappt sich erst Sainz und dann auch Leclerc, beide können wenig ausrichten. Auch Verstappen liegt schon vor Sainz.

Vorbei ist das Rennen dagegen für Ocon. Der Alpine krachte in der ersten Runde mit McLarens Piastri zusammen, wobei an seinem Auto einiges kaputt ging. Er muss seinen Wagen abstellen.

3/56: Norris fliegt förmlich davon, hat schon 2,5 Sekunden auf die Ferraris rausgefahren. Verstappen hängt jetzt hinter Hamilton, kann nach dem Start nicht ganz mithalten.

Besonders bitter läuft es für Sargeant. Der Lokalmatador wurde in Magnussen bereits vom ersten Boxen-Starter einkassiert.

1/56: Leclerc verpennt den Start! Norris zieht schon auf der Geraden am Ferrari vorbei, liegt nach Kurve 1 deutlich vorne. Das nährt natürlich die Hoffnungen auf seinen ersten Rennsieg! Auch sein teamkollege macht einen Satz, ist bereits Sechster. Max Verstappen hat George Russell ebenfalls kassiert.

Kurz darauf rasseln die beiden Ferraris beinahe ineinander. Sainz hatte Lecerc attackiert und war dem Monegassen deutlich zu nah gekommen.

21.00 Uhr: Und damit geht es in die Formation-Lap. Charles Leclerc führt das Feld vor Lando Norris an.

20.48 Uhr: Die amerikanische Hymne erklingt. Das bedeutet natürlich: In wenigen Minuten geht es auf der Strecke zur Sache.

20.35 Uhr: Reifenflüsterer Max Verstapen gibt sich zuversichtlich, dass er heute als Sieger davon kommt. Vor dem Rennen berichtet er, dass die Bedingungen heute deutlich besser sein, als in den Tagen zuvor. Das kommt ihm offenbar entgegen.

20.13 Uhr: Die Boxengasse ist geöffnet. Die ersten Piloten gehen auf die Strecke, um sich warm zu fahren.

19.25 Uhr: Die Startaufstellung wird etwas dezimiert. Nach enttäuschenden Qualifyings haben sowohl Haas als auch Aston Martin an beiden Autos Teile getauscht. Damit starten vier Fahrer aus der Box!

17.35 Uhr: Völlig enttäuscht hat bisher Aston Martin. Beim britischen Rennstall läuft es drunter und drüber. Fernando Alonso geht heute nur von einem enttäuschenden 17. Platz ins Rennen. Teamkollege Lance Stroll ist sogar Vorletzter. Punkte sind so gut wie ausgeschlossen.

16.14 Uhr: Nach einem eher unaufgeregten Sprint wenden wir uns nun dem Großen Preis der USA zu. Vorne dürfte es heute deutlichmehr Action geben. Max Verstappen startet von Platz Sechs, dürfte aber dennoch natürlich den Sieg ins Auge fassen.

10.51 Uhr: Für Nico Hülkenberg ist es bislang ein schwieriges Wochenende. Den Sprint beendete der Deutsche auf Platz 15 und ist gar nicht zufrieden. „Auf der ersten Runde hatte ich etwas Pech, ich war auf der Geraden im Sandwich, hatte keinen Windschatten und habe so mehr Positionen verloren. Danach hat aber der Speed gefehlt“, sagt der Haas-Pilot. Die neuen Upgrades haben bislang noch nichts gebracht. Hülkenberg hofft, dass es bald besser wird. „Es gibt hier und da positive Anzeichen, aber vieles erinnert auch noch an das alte Paket. Es war bei einem Sprint-Wochenende klar, dass es schwer wird den Nagel auf den Kopf zu treffen.“

Sonntag, 22. Oktober, 9.33 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Renntag! Nach dem Sprintsieg von Max Verstappen steht das Hauptrennen an. Anders als im Sprint wird es heute schwierig für den Niederländer. Er startet von Position sechs. Und vor ihm sind nur Spitzenpiloten. Leclerc auf der Pole und dahinter Norris, Hamilton, Sainz und Russel. Kann der Weltmeister trotzdem siegen?

19/19: Das war’s. Ein unspektakuläres Sprintrennen geht zu Ende. Verstappen gewinnt mit neun Sekunden Vorsprung auf Hamilton hier in Austin. Leclerc wird 4. vor Norris.

8/19: Nachdem es kurzzeitig so aussah, als hätte Hamilton Verstappen einholen können, setzt sich der Niederländer jetzt locker ab.

1/19: Verstappen kommt gut weg, behauptet gegen Leclerc die Führung. Der Ferrari-Pilot wird aber dann von Hamilton überholt. Sein Teamkollege Sainz kämpft sich auf Platz vier vor.

0:01 Uhr: Jetzt gibt es erstmal die Aufwärmrunde, dann startet das Sprintrennen.

23.55 Uhr: In wenigen Minuten geht es dann los in Austin.

20.17 Uhr: Weiter geht es dann um Mitternacht, wenn die Fahrer für das Sprintrennen zurück auf die Strecke kehren.

20.15 Uhr: Wieder läuft es auf das Duell Verstappen gegen Leclerc hinaus – und der Niederländer schlägt zurück. Fünf Hunderstel ist er schneller als der Monegasse. Dahinter kommt Lewis Hamilton vor den beiden McLaren von Norris und Piastri.

20.08 Uhr: Letztes Kapitel in dieser Qualifikation. Jetzt gilt es im Kampf um die Pole.

20.00 Uhr: Ui, das hätte gehörig ins Auge gehen können. Max Verstappen verliert auf seiner schnellen Runde die Kontrolle und dreht sich ins Gras. Glück für ihn, dass Austin nicht gerade für Streckenbeschränkungen bekannt ist. Der Weltmeister fängt sein Auto ein und schafft es natürlich trotzdem ins SQ3.

Anders sieht es für Zhou Guanyu, Lance Stroll, Esteban Ocon, Fernando Alonso und Daniel Ricciardo aus. Sie fliegen allesamt raus.

19.52 Uhr: Und schon stecken wir in SQ2.

19.46 Uhr: Keine Überraschungen nach SQ1. Logan Sargeant enttäuscht beim Heim-Grand-Prix erneut. Platz 20 in der Sprintquali. Mit ihm verabschieden sich Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen und auch Nico Hülkenberg.

19.30 Uhr: Und damit geht es los. Mal sehen, wer sich hier heute durchsetzen kann.

19.17 Uhr: Wetter-Chaos wird es heute nicht geben. Das Thermometer zeigt entspannte 31 Grad Celsius an. Davon kann man ja in Deutschland derzeit nur noch träumen.

18.55 Uhr: In knapp einer halben Stunde geht es los. Wer startet später als Erster in den Sprint?

17.04 Uhr: Was war beim ohne hin schon kriselnden Sergio Perez los? Der Mexikaner wird von Startplatz neun beginnen. „Es war nicht ganz einfach da draußen. Ich kämpfte mit der Balance in den langsamen und schnellen Kurven, vor allem in niedrigen Geschwindigkeiten. Wir hatten einige Änderungen vorgenommen, die uns wahrscheinlich nicht so geholfen haben, wie wir dachten“, so der Red-Bull-Pilot. „Wir waren einfach auf der falschen Seite der engen Abstände.“

15.09 Uhr: Bei einem Rennstall ist eine Fahrerentscheidung verkündet worden. Hier mehr dazu.

14.21 Uhr: Was steht am heutigen Samstag an? Um 19.30 Uhr findet das Qualifying zum Sprintrennen statt, das um 0 Uhr ausgetragen wird. Alle Infos zur TV-Übertragung gibt es hier.

12.13 Uhr: Die Piloten zeigen sich wütend über eine Entscheidung der FIA-Verantwortlichen. Vor allem Verstappen, Hamilton und Russell sprechen sich deutlich dagegen aus. Hier mehr dazu:

9.41 Uhr: Für Nico Hülkenberg war es ein bitterer Tag. Der Haas-Pilot schied als 16. bereits vorzeitig in Q1 aus, nachdem er auf seiner schnellen Runde durch Verkehr behindert wurde. „Mist. Käse. Es hätte so viel mehr gehen können. Es ist mega frustrierend“, sagte Hülkenberg anschließend bei „Sky“: „Es war ein unglückliches Timing und Pech.“

8.22 Uhr: In Q3 platzte Verstappen zudem der Kragen, weil er seiner Meinung nach zu nah an Teamkollege Sergio Perez gekommen war. „Well done, well f****** done there! What the f*** was that in the last corner“. Auf Deutsch: „Sehr gut, verdammt nochmal sehr gut. Was zur Hölle war das in der letzten Kurve?“)”, schrie der Niederländer in den Funk.

7.34 Uhr: Für Weltmeister Max Verstappen verlief das Qualifying alles andere als gut. Während Leclerc sich nach einer starken Leistung die Pole sicherte, wurde Verstappen für das Überfahren der Track Limits bestraft und seine Runde gestrichen. Am Ende reichte es nur für Platz sechs für den erfolgsverwöhnten Red-Bull-Fahrer.

Samstag, 21. Oktober, 6.12 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker rund um das Rennwochenende in Austin. Am Freitag stand das Qualifying an, Samstag geht es weiter mit dem Sprintrennen, ehe es am Sonntagabend dann mit dem Großen Preis weitergeht. Wir halten dich über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden.