Formel 1: Mercedes-Boss schlägt vor Türkei-GP Alarm – „Ein No-Go für die Meisterschaft“

Die Sorgenfalten bei Mercedes werden größer. Im Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 kommt es auf jedes Detail an. Nur noch sieben Rennen verbleiben und das große Rätsel bei den Silberpfeilen bleibt: Was wird aus dem Motor von Lewis Hamilton?

Über einen weiteren – dann regelwidrigen – Tausch beim Rekordchampion wird seit einigen Wochen in der Formel 1 spekuliert. Nun schlägt Toto Wolff Alarm.

Formel 1: Dieses Szenario will Mercedes unbedingt verhindern

Es gab schon Siege, nach denen Mercedes ausgiebiger gejubelt haben dürfte als vergangene Woche in Sotschi. Denn auch wenn Hamilton den ersten Platz und damit die erneute Führung in der Fahrerwertung einheimste, hatte sich der Dauerchamp mehr ausgerechnet.

Hält der Motor von Lewis Hamilton? Foto: imago images/ITAR-TASS

Das lag vor allem daran, dass Konkurrent Max Verstappen trotz Strafversetzung auf den letzten Startplatz am Ende neben Hamilton auf dem Podium jubelte.

Bitter für den Briten: Auch er dürfte in den kommenden Wochen seinen vierten Antrieb verbaut bekommen. Um nicht zu viel Boden auf den Kontrahenten zu verlieren, muss ihm wie Verstappen eine Aufholjagd durchs ganze Feld gelingen.

Obwohl die Zuverlässigkeit des Motors Mercedes Sorgen bereitet, pokert der Rennstall. Noch will man sich nicht festlegen, wann man tauscht. „Wir befinden uns in einer Bewertungsphase, wie es in dieser Saison in Bezug auf die Antriebseinheiten weitergehen soll“, berichtet Teamchef Wolff nun bei „f1.com“.

Das Horrorszenario wäre für ihn, dass der Motor mitten im Rennen den Geist aufgibt und Hamilton keine Punkte holt. „Ein DNF [für „Did not finish“; Anm. d. Red.] ist natürlich ein No-Go für die Meisterschaft“, beschreibt er.

Der aktuelle WM-Stand in der Formel 1:

Hamilton, 246,5 Punkte Verstappen, 244,5 Punkte Bottas, 151 Punkte Norris, 139 Punkte Perez, 120 Punkte

Weder Mercedes noch Red Bull könne sich beim derzeitigen Stand ein Null-Punkte-Wochenende leisten. Deswegen sagt er auch: „Im Moment gehen wir von Rennwochenende zu Rennwochenende vor. Wir werden die Leistung der Aggregate neu bewerten und dann Entscheidungen treffen.“

Formel 1: Wer triumphiert in der Türkei?

Möglich also, dass Hamilton auch in der Türkei zunächst mit seinem alten Motor weiterfährt. An den „Istanbul Park Circuit“ dürfte der 36-Jährige noch gute Erinnerungen haben. Hier feierte er vergangenes Jahr seinen siebten Titelgewinn.

Weitere Neuigkeiten aus der Formel 1:

Im vergangenen Jahr fand der Türkei-GP zudem unter schwierigsten Bedingungen statt. Um ein erneutes Chaos zu vermeiden, trifft die Formel 1 nun drastische Vorkehrungen. (mh)