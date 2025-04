Paukenschlag um deutsche Formel-1-Hoffnung! Auch Red Bull bleibt es nicht verborgen

Ist er die neue Formel-1-Hoffnung für Deutschland? Seit Jahren stockt es mit dem Nachwuchs aus dem Land, das einst die Mehrfach-Weltmeister Michael Schumacher und Sebastian Vettel hervorbrachte. Unmittelbar klopft kein deutsches Juwel an die Tür zur Königsklasse.

Dabei gibt es in den Nachwuchsserien durchaus Fahrer, die es eines Tages vielleicht in die Formel 1 (hier mehr aus der Rennserie lesen) schaffen können. Das unterstreicht jetzt auch F3-Pilot Tim Tramnitz. Er lieferte in Bahrain ein spektakuläres Wochenende ab.

Formel-1-Hoffnung mit wilder Aufholjagd

Die Zeiten, in denen fast ein Drittel des F1-Grids in deutscher Hand waren, sind längst vorbei. Mit Nico Hülkenberg gibt es aktuell nur einen einzigen deutschen Fahrer. Und der Sauber-Pilot wird aller Voraussicht nach auch keine fünf oder zehn Jahre mehr fahren. Deutschland lechzt also nach einem Hoffnungsträger für die Zukunft.

Und da kommen Auftritte wie der von Tramnitz in Bahrain gelegen. Der 20-Jährige zeigte auf dem Wüsten-Kurs gleich zwei spektakuläre Aufholjagden. Bereits im Sprintrennen konnte er sieben Plätze gut machen und als Sechster Punkte mitnehmen. Die zweite Show folgte dann im Hauptrennen.

Beim Formel-1-Rennen in Bahrain sahen die Fans zahlreiche Überholmanöver. Und auch in den Begleitserien sah das nicht anders aus. Tramnitz stürmte von Platz 13 aus noch aufs Podium und wurde Dritter – was für eine Leistung!

„Eins der besten Rennen meines Lebens„

Entsprechend euphorisch funkte er ans Team: „Das war eins der besten Rennen meines Lebens!“ Der Lohn schlägt sich im Gesamt-Klassement wieder. Dort springt Tramnitz auf den zweiten Platz, liegt damit nur hinter Bahrain-Sieger Rafael Camara.

Seine Leistung dürfte auch Red Bull nicht entgangen sein. Tramnitz ist Teil des Nachwuchskaders der Roten Bullen. Halten seine bisherigen Leistungen an, dürfte er sich für einen Sprung die Formel 2 empfehlen. Und dann wäre Tramnitz nur noch einen Schritt vom großen Ziel entfernt: der Königsklasse. Die deutschen Formel-1-Fans würde es sicher freuen, wenn dort auch in Zukunft ein Fahrer die schwarz-rot-goldene Flagge hochhält.