Formel 1: Schock an der Strecke! Rennleitung zieht sofort die Reißleine

Was bitte ist da in Bahrain los? An kuriosen Geschichten mangelt es den Wintertests der Formel 1 wahrlich nicht. Technische Defekte an Autos und Unfälle auf der Strecke gab es zwar nicht, dennoch musste die Rennleitung ein ums andere Mal die Rote Flagge schwenken.

Am ersten der drei Tage in Bahrain hatte ein mysteriöser Stromausfall den Testbetrieb der Formel 1 lahmgelegt (hier mehr dazu lesen). Am Freitag (28. Februar) gab es dann gleich mehrere Rote Flaggen – eine kurioser als die andere.

Formel 1: Glasscheibe bricht – Autos starten zu früh

Los ging es in der letzten Stunde der Vormittagssession. Auf einmal mussten alle Autos in die Garage, weil eine Glasscheibe nahe der Boxenmauer zerbarst. Die vielen Scherben verteilten sich auf der Start-und-Ziel-Geraden. Also musste erst mal gefegt werden, ehe Lando Norris und Co. wieder zu Werke gehen konnten.

Kurze Zeit später hatten sich die Boliden am Ausgang der Boxengasse aufgereiht und warteten auf die Grüne Flagge. Als diese jedoch gerade geschwenkt wurde, mussten die Stewards der Formel 1 abermals mit Rot unterbrechen.

Offenbar hatte sich noch ein Fahrzeug, das für die Aufräumarbeiten zuständig war, auf der Strecke befunden, weshalb die Rennleitung gleich reagierte und den Re-Start aus Sicherheitsgründen für einige weitere Momente hinauszögerte.

Mysteriöser Bus auf der Strecke

Richtig kurios wurde es dann aber in der letzten Test-Session in Bahrain. Gerade waren Max Verstappen und Co. wieder auf die Strecke gefahren, kam es zur dritten Unterbrechung des Tages. Zuschauer am TV trauten ihren Augen dabei nicht. In der Auslaufzone von Kurve 11 fuhr ein mysteriöser Bus – ohne Trennung oder Schutz durch eine Bande oder einen Zaun.

Auch hier reagierte die Rennleitung sofort und zog die Reißleine. Wieder Rot, wieder Unterbrechung. Der Bus verschwand ebenso schnell wie er aufgetaucht war, doch die Frage blieb, was das Gefährt dort überhaupt zu suchen hatte.

Ein Sprecher der Formel 1 erklärte, dass der Bus nicht auf der Strecke, sondern auf einer Service-Road unterwegs gewesen sei – allerdings ohne entsprechenden Schutz. Ebenso habe man nicht gewusst, wohin dieser wollte, weshalb es zur dritten Unterbrechung des Tages kam.